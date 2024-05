Siebenjähriges: So teuer war Pippa Middletons Hochzeitskleid

Pippa Middleton (40) und ihr Gatte James Matthews (48) feiern heute ihren siebten Hochzeitstag. Die jüngere Schwester von Prinzessin Kate (42) und der britische Hedgefonds-Manager gaben sich am 20. Mai 2017 das Jawort. Bei der zeremoniellen Trauung in der St. Mark's Kirche in Englefield bezauberte die Beauty in einem elfenbeinfarbenen A-Linien-Spitzenkleid vom britischen Designer Giles Deacon – für umgerechnet rund 47.000 Euro, wie Mirror berichtet! Das Haar hatte sie an ihrem großen Tag zusammen gesteckt und mit einem Brautschleier verziert. Dazu trug Pippa ein dezentes Diadem auf dem Kopf.

Selbstverständlich waren auch ihre Schwester Kate, ihr Ehegatte Prinz William (41) und ihre zwei Kinder zu der High-Society-Heirat eingeladen. Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) – Prinz Louis (6) war in diesem Jahr noch nicht geboren – schlüpften in die Rollen des Pagen und des Blumenmädchens, beziehungsweise Brautjungfer. Wie das Magazin berichtet, sei Pippa kein Fan des Begriffs "Blumenmädchen". Der royale Nachwuchs lief zusammen mit weiteren Kindern den Gang entlang – George trug ein Hemd mit salbeifarbener traditioneller Knickerbocker und Charlotte verzauberte die Gäste in einem elfenbeinfarbenen Kleid mit rosafarbener Schleife und einem Blumenkranz im Haar.

Der älteste Sohn des Ehepaares sorgte allerdings nicht nur mit seinem süßen Aussehen für Aufsehen: George hatte einen kleinen Wutanfall. Wie Daily Mail damals berichtete, sei er seiner Tante aus Versehen auf die lange Schleppe ihres Brautkleides getreten. Mama Kate gefiel das wohl gar nicht, weshalb sie ihrem Spross eine kleine Standpauke hielt. Tränen und schlechte Laune waren die Folge dessen. Als die Schwiegertochter von König Charles (75) sich dann entschuldigt hatte, konnte George auch wieder lächeln.

Getty Images Prinz George als Blumenkind bei der Hochzeit seiner Tante Pippa

Getty Images Pippa Middleton bei ihrer Hochzeit 2017

