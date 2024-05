Meghan oder Kate: Welches royale Hochzeitskleid war teurer?

Prinzessin Kate (42) und Herzogin Meghan (42) haben das geschafft, wovon viele kleine Mädchen träumen: Sie haben Prinzen geheiratet. Beide Hochzeiten waren gigantische Ereignisse, die das britische Königshaus einiges gekostet haben. Auch bei den Looks der Bräute wurde nicht gespart, wie Mirror berichtet. Die Frau von Prinz William (41) hatte an ihrem großen Tag eine Robe von Alexander McQueen (✝40) getragen. Das verspielte Kleid war mit Spitzendetails ausgestattet und kostete stolze 290.000 Euro. Doch überbietet sie damit die Ausgaben für das Outfit der US-Amerikanerin?

Bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (39) präsentierte sich Meghan in einem Brautkleid von Givenchy. Der Look des französischen Modehauses war deutlich schlichter als der von Kate. Ein Highlight des Outfits war der Schleier, der in eine lange Schleppe überging. Der Preis des Designerstücks wurde von ABC Finance zunächst auf circa 450.000 Euro geschätzt und wäre damit deutlich teurer als das Outfit der Britin gewesen. Allerdings war es laut The Sun deutlich günstiger. Meghans Kleid hat nur etwa 129.000 Euro gekostet!

Die Hochzeitsfeier der Suits-Darstellerin mit ihrem Prinzen fand vor ziemlich genau sechs Jahren statt. Gemäß britischer Tradition feiern die beiden Turteltauben nun ihr eisernes Jubiläum. Aus diesem Grund vermutete die Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber Fabulous: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass [Harry] ihr ein kleines Schmuckstück schenken wird." Die Insiderin tippte auf einen Ring. "Sie liebt Ringe. Und wie er es bereits in den Jahren zuvor gemacht hat, gibt es dazu vielleicht wunderschöne Blumen", überlegte Ingrid.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit

Andrew Matthews/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

