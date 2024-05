So süß freut sich Zsolt für seine Malika bei "Let's Dance"!

Während der Liveshows von Let's Dance" bekommen die Zuschauer einiges geboten. Wie es im Backstage-Bereich aussieht, wird allerdings nicht gezeigt. In der vergangenen Sendung stand für die Tanzpaare der Einzug ins Finale auf dem Spiel und diesen Druck spürte auch Zsolt Sándor Cseke (36). Ein Video von RTL zeigt nun, wie der Freund von Malika Dzumaev (33) ihren Auftritt hinter der Bühne beobachtet. Der gebürtige Rumäne schaut darin gespannt auf den Bildschirm und springt freudig auf und ab, während seine Partnerin mit Gabriel Kelly (22) eine Topleistung abliefert. Als sie fertig sind, schreit er so laut er kann: "Bravo, Gabriel und Malika!"

Einen weiteren niedlichen Moment lieferte die Jury. Motsi Mabuse (43), Jorge González (56) und Joachim Llambi (59) führten nach der Sendung kurzerhand eine eigene Performance auf. Der Clip des Senders auf Instagram zeigt, wie der ehemalige Germany's Next Topmodel-Choreograf wild in seinem Glitzerkostüm herumwackelt. Der Jury-Chef und die ehemalige Turniertänzerin lassen sich daraufhin glatt zu einem Paartanz hinreißen, bei dem sie Wange an Wange über das Parkett huschen.

Im spannenden Halbfinale musste Ann-Kathrin Bendixen die Show verlassen. In ihren zwei regulären Tänzen erhielt die Influencerin mehr Punkte von der Jury denn je. Beim Impro Dance, bei dem die Promis ganz spontan zwei Tanzstile performen mussten, kam sie sogar auf gute 23 Punkte. Allerdings war die Konkurrenz am Ende doch stärker. Trotzdem ist die leidenschaftliche Motorradfahrerin stolz auf ihre Leistung. "Ich werde immer mit einem lächelnden Auge auf die Zeit zurückblicken. Was für eine tolle Zeit", schwärmte sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es hinter den Kulissen von "Let's Dance" so wild zugeht? Ja, klar! Die Stimmung kocht ja auch immer bei der Show. Nee, das hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de