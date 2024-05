Ann-Kathrin Bendixen meldet sich nach "Let's Dance"-Exit

Für Ann-Kathrin Bendixen ist die Reise bei Let's Dance vorbei. Obwohl die Bloggerin im Halbfinale ausgeschieden ist, fühlt sie vor allem Glück in ihrem Herzen. "Ich wollte mich noch einmal bedanken für diese wahnsinnig krasse Zeit. Vierter Platz bei 'Let's Dance', das ist doch unfassbar", meldet sie sich nach ihrem Aus in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich glaube, am Ende haben es die richtigen Drei ins Finale geschafft und ich drücke ihnen allen die Daumen. Es ist ein schöner Abgang", hält sie fest.

Die Teilnahme an der Sendung würde für sie unvergesslich bleiben. "Mit 'Let's Dance' geht eine Zeit in meinem Leben zu Ende, die mich sehr geprägt und mich als Mensch verändert hat. Ich habe eine ganz andere Seite an mir kennengelernt – auch die mediale Welt war total neu für mich", fasst sie zusammen. "Ich werde immer mit einem lächelnden Auge auf die Zeit zurückblicken. Was für eine tolle Zeit", ist ihr Fazit. Auch für ihren Tanzpartner Valentin Lusin (37) hat sie nur liebevolle Worte übrig und lobt ihn als "Menschen mit unendlich tollem Herzen".

Ann-Kathrin erlebte bei "Let's Dance" Höhen und Tiefen. Als absoluter Neuling auf dem Tanzparkett fiel ihr das Erlernen der Choreografien nicht immer leicht – nicht selten bekam sie von der Jury die niedrigste Punktzahl unter den Teilnehmern. Aufgeben kam für die Reiseliebhaberin aber nicht infrage, womit sie sich bis in das große Halbfinale kämpfte. Hier reichte die Kombination aus Jurypunkten und Anrufen nicht mehr für eine weitere Runde. Trotzdem schloss sie ihre Reise mit einer positiven Überraschung ab: Bei dem herausfordernden Impro Dance ertanzte sie gute 23 Punkte.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Willi Weber Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

