Unangebrachter Scherz? Steffen Henssler fällt bei Fans durch

Ist er damit zu weit gegangen? Steffen Henssler (51) erlaubt sich in der Sendung Grill den Henssler einen Scherz auf Kosten der Gastgeberin Laura Wontorra (35). Als er einen Wolfsbarsch mit Pistazien-Oliven-Crunch zubereitet, erläutert er der Moderatorin, dass er die Gräten im Fisch lediglich durch Ertasten erkennen würde. Laura zeigt sich interessiert und fragt: "Was muss ich denn fühlen?" Steffens Reaktion? "Zeig ich dir. Pass auf", sagt er. Daraufhin nimmt der Koch die Hand der Sportliebhaberin und führt sie in Richtung seines Intimbereichs. Steffen hat offensichtlich Spaß an seinem Scherz – die Beauty kontert gekonnt mit folgenden Worten: "Dafür bekomme ich hier nicht genug Geld, Steffen."

User auf X kritisieren die Aktion des Kochs scharf. "Finde Steffens Verhalten gegenüber Laura echt nicht in Ordnung. Ja, vermutlich findet sie das wirklich lustig, aber geht echt nicht. Sehr übergriffig und unprofessionell", hält ein User fest. "Stell dir mal vor, dein Chef macht das. Und was für ein Vorbild, im Fernsehen so ein Verhalten zu normalisieren", schließt sich ein weiterer an. Ein Sender-Sprecher sieht in dem Scherz kein Problem, wie er gegenüber der Bild-Zeitung klarstellt: "Zwischen Laura und Steffen sind die Gags in beide Richtungen gerne mal ein bisschen 'derber'. Unsere Moderatorin hat Steffen, wie man in der Sendung sehen kann, auch wieder gut Paroli geboten."

Laura stieß im Jahr 2020 als Moderatorin zu der beliebten Kochsendung hinzu – sie steht also seit rund vier Jahren mit dem Koch zusammen vor der Kamera. Der unterhält das Publikum bereits seit 2013 mit seiner Sendung. Erst im vergangenen Jahr schwärmte die Sportreporterin von der Zusammenarbeit. "Wir gehen zusammen auf die Bühne, verstehen uns blendend. Jeder kann dem anderen einen Spruch knallen, ohne dass man danach aufeinander sauer ist. Aber dann gehen wir nach der Sendung auch wieder auseinander. Und dann ist jeder für sich. Wir telefonieren jetzt nicht stundenlang oder beenden unsere Sätze", sagte sie im Gespräch mit Bunte.

Fine Lohmann Laura Wontorra und Steffen Henssler in der Show "Grill den Henssler"

Markus Hertrich Laura Wontorra, Marijke Amado und Kay Amado bei "Grill den Henssler", Mai 2024

