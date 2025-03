Selten: Moderatorin Laura Wontorra zeigt sich ohne Make-up

Laura Wontorra (36) zeigt sich auf Instagram mal von einer ganz anderen Seite: Komplett ungeschminkt steht die Moderatorin vor der Kamera. Sie möchte damit ein Statement setzen: "Kein Mensch sieht ungeschminkt genauso aus wie mit perfekt gesetzten Highlights und Konturen. Und das ist auch völlig okay!", schreibt sie zu dem Video, in dem sie zunächst ohne Make-up und anschließend perfekt geschminkt vor der Kamera posiert. Sie fügt hinzu: "Es geht nicht darum, sich zu verstecken, sondern sich je nach Anlass oder Laune anders zu präsentieren. Mal natürlich, mal glamourös – und beides ist genauso echt."

Die Fans sind begeistert, die TV-Bekanntheit mal so natürlich vor der Kamera zu sehen. "Du siehst ungeschminkt auch so unglaublich schön aus", schwärmt eine Nutzerin. Eine andere schreibt: "So toll, dass du dich ungeschminkt zeigst." Ein paar scheinen aber auch verwirrt zu sein – dass die 36-Jährige ohne Make-up so anders aussieht, hätten sie wohl nicht erwartet. Ein Follower bemerkt humorvoll, dass Laura sich ihre Wandelbarkeit wohl zunutze machen könne. "Ohne Schminke sehr unauffällig. Gut für das Privatleben", schreibt er, während ein anderer bestätigt: "Ich würde dich ohne Schminke nie auf der Straße erkennen."

Darüber, dass die Sportexpertin auch ungeschminkt toll aussieht, sind sich wohl alle einig. Mit ihren Postings auf Instagram begeistert sie regelmäßig ihre Community – so auch Anfang des Jahres, als sie heiße Fotos aus ihrem Urlaub in Uruguay teilte. Auf den Schnappschüssen posierte Laura unter anderem in Hotpants am Strand und auf einer Bank. Von ihren superlangen Beinen konnte dabei wohl kaum jemand den Blick abwenden. "Du brauchst doch einen Waffenschein für deine geilen Beine", staunten die Social-Media-Nutzer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

Anzeige Anzeige