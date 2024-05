Traum in Gold: Cate Blanchett flasht auf Premiere in Cannes

Cate Blanchett legte am Samstag einen absoluten Wow-Auftritt in Cannes hin. Die Schauspielerin erschien auf der Premiere ihres neuen Films "Rumours", die im Rahmen des Filmfestivals in Cannes stattfand. Cate (55) trug ein goldenes Glitzerkleid mit einem Rundhalsausschnitt, gepolsterten Schultern und einem drapierten Design am Brustbereich. Ihre blonden Haare hatte sie zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Ihren Look rundete die 55-Jährige mit einem Paar Diamantohrringen ab.

Für Cate schien es ein großartiger Abend gewesen zu sein. Auf dem roten Teppich strahlte der Filmstar ununterbrochen und winkte glücklich den wartenden Fans zu. Das Strahlen schien auch später im Kinosaal nicht abgebrochen zu sein. Nach der Vorführung ihres Films erhielten Cate und die restliche Crew vier Minuten lang Standing Ovations. Die Filmkomödie handelt von den sieben Staats- und Regierungschefs der reichsten liberalen Demokratien der Welt auf dem jährlichen G7-Gipfel. Die Oberhäupter verirren sich im Wald und geraten zunehmend in Gefahr, während sie versuchen, eine vorläufige Erklärung für eine globale Krise zu verfassen.

Cate ist bereits ein alter Hase im Showbusiness. In den 1990er-Jahren startete sie ihre Schauspielkarriere. Mit dem Film "Elizabeth" gelang ihr 1998 schließlich der Durchbruch. Es folgten zahlreiche Rollen in Filmen wie Der Herr der Ringe, "Blue Jasmine" oder "Ocean’s 8". Für ihre Leistungen wurde Cate mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter vier Golden Globes und zwei Oscars.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cate Blanchett, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Cate Blanchett bei den Oscars, 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Cates Look? Sehr gut! Sie sieht toll aus! Na ja, meinen Geschmack trifft das Outfit eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de