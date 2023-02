BAFTA Awards: Das sind die großen Abräumer des Abends!

Wer sind die glücklichen Gewinner? Am Sonntagabend wurden die begehrten BAFTA Awards in der Royal Festival Hall in London verliehen. Bevor die Preise ausgehändigt wurden, stolzierten die ein oder anderen Promis über den roten Teppich. Auch Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) ließen sich die Awards nicht entgehen. Doch wer konnte am Ende des Abends eine begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen? Promiflash fasst für euch die Abräumer des Abends zusammen!

Insgesamt standen dieses Jahr 45 Filme auf der Liste der Nominierungen. Den Preis für den besten Hauptdarsteller gewann Austin Butler (31) für seine Darstellung im Film "Elvis". Cate Blanchett (53) ist zur besten Hauptdarstellerin im Film "Tár" gekürt worden. Als beste Nebendarstellerin wurde Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin") ausgezeichnet. Für seine Leistung in demselben Film gewann Barry Keoghan (30) einen Preis als bester Nebendarsteller. Die Trophäe für den besten Film gewann "Im Westen Nichts Neues". Insgesamt holte sich der Film sieben Preise.

"Im Westen Nichts Neues" war insgesamt für 14 Awards nominiert. "The Banshees of Inisherin" und "Everything Everywhere All At Once" erhielten jeweils zehn Nominierungen. Das Kriegsdrama von Filmregisseur Edward Berger wurde ebenfalls für neun Oscars nominiert, die am 12. März verliehen werden. "Das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Und eine große Freude. [...] Das passiert nur einmal im Leben. Wenn man Glück hat", versicherte Edward im Spiegel-Interview.

Anzeige

Getty Images Austin Butler bei den BAFTA Awards

Anzeige

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Edward Berger bei den BAFTA Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de