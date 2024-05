Nach Kelly Rowland: Security-Dame streitet auch mit Yoona!

Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes sorgten nicht nur die edlen Roben und neuen Kinofilme für Aufsehen. Auch die Auseinandersetzung zwischen Kelly Rowland (43) und einer Security-Dame schlug hohe Wellen. Laut zahlreichen Medienberichten soll die US-amerikanische Sängerin von der Mitarbeiterin unsanft vom roten Teppich gedrängt worden sein. Nun wird publik, dass genau dieselbe Wache auch mit der K-Pop-Bekanntheit Yoona aneinandergeriet. In einem Video auf X sieht man, wie die südkoreanische Sängerin sich umdreht und versucht, ihren Fans zu winken. Doch die Sicherheitsbeamtin versperrt ihr durch ihren Arm den Weg! Obwohl es nicht zu einem Disput kommt, wirkt die Tänzerin deutlich irritiert.

In den sozialen Netzwerken sorgt der Clip für viel Empörung! Kritische Kommentare wie "Toll, das wäre echt ein schönes Foto von Yoona – aber nein, der Arm ist die ganze Zeit im Weg" oder "Warum wurde die Frau vom Sicherheitsdienst nach der Aktion mit Kelly nicht gefeuert?" häufen sich unter dem Beitrag. Einige Nutzer gehen sogar so weit, dass sie der Security-Dame Rassismus vorwerfen. "Komisch, dass sie nur Women of Color daran hindert, ihren persönlichen Augenblick zu haben", schreibt beispielsweise ein User. Doch einige Fans stellen sich auch auf die Seite der Mitarbeiterin. "Leute, sie hat nur ihren Job gemacht!", lautet ein wohlwollender Kommentar.

Neben Kelly und Yoona kam es zwischen der Sicherheitsbeamtin noch mit einer weiteren Schauspielerin zum Eklat. Die dominikanische Darstellerin Massiel Taveras versuchte, ihre lange Schleppe inklusive Jesus-Print auf den Stufen des roten Teppichs in Cannes zu drapieren. Für die Wache dauerte dies offenbar jedoch zu lange. Mit einer eindeutigen Geste signalisierte sie der Schönheitskönigin, ihren Platz nun zu verlassen. Doch das ließ sich Massiel nicht gefallen. Nachdem sie sich zuerst ein Wortgefecht geliefert hatten, schubste die 39-Jährige die Security-Dame sogar!

Anzeige Anzeige

Instagram / masieltaveras Massiel Taveras in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Rowland in Cannes, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie bewertet ihr das Verhalten der Security-Dame gegenüber Yoona? Ich finde, sie hat nur ihren Job gemacht! Ich finde, das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de