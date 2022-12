Fürstin Charlène strahlt mit ihren Kids am Weihnachtsmarkt

Fürstin Charlène (44) feiert die Adventszeit mit ihren Kindern! Das vergangene Weihnachtsfest lief für die monegassischen Royals ganz und gar nicht nach Plan. Fürst Albert (64) und die Zwillinge Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) mussten die Feiertage ohne die ehemalige Schwimmerin verbringen, weil diese in einer Klinik versorgt werden musste. Was genau ihr gefehlt hatte, ist bis heute nicht bekannt. Jetzt kann Charlène aber wieder bei ihren Kids sein und zeigte sich mit den Twins bei einem weihnachtlichen Event!

Am 2. Dezember wurde der 44-Jährigen eine besondere Ehre zu teil: Charlène und ihre siebenjährigen Sprösslinge durften den Weihnachtsmarkt in Monaco eröffnen. Zu diesem Anlass schlenderten die Drei in schicken Mänteln zwischen den Ständen umher und posierten gut gelaunt für die Fotografen. Von Fürst Albert war dabei jedoch nichts zu sehen. Stattdessen wurde das Trio von Charlotte Casiraghi (36), der Enkelin von Grace Kelly (✝52), begleitet.

Dabei sollen sich Charlotte und Charlène lange nicht gut verstanden haben und absolvieren nie Termine ohne andere Familienmitglieder. Die Tochter von Caroline von Hannover (65) und Stefano Casiraghi zeigt sich ohnehin nur selten auf öffentlichen Veranstaltungen. Auf der Weihnachtsmarkteröffnung wirkten sie und Charlène aber, als würden sie wunderbar harmonieren.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Albert mit ihren Zwillingen am Nationalfeiertag in Monaco im November 2022

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und ihre Kinder bei einem Event in Monaco im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Charlotte Casiragh auf der Paris Fashion Week im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de