Von wegen wieder mit Ex zusammen: Sophia Thiel ist Single!

Seit einigen Monaten halten sich hartnäckige Spekulationen darüber, dass Sophia Thiel (29) und ihr Ex Raphael Birchner sich wieder annähern. In einem aktuellen Interview mit RTL geht es unter anderem darum, woran ihre Fans im Netz am meisten Interesse zeigen. Ihr Liebesleben gehört dabei wohl zu den Toptreffern – woraufhin die Blondine ganz nebenbei das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus lüftet. "Ja, ich bin Single von daher", stellt sie kurz und knapp klar.

Im März hatte eine aufmerksame Promiflash-Leserin die 29-Jährige mit ihrem Ex Raphael bei einem gemeinsamen Stadtbummel durch das Belgische Viertel erwischt. Beim Schlendern berührten sich offenbar die Arme des einstigen Paares. Laut der Augenzeugin wirkten die beiden recht vertraut miteinander. "Er hat zum Beispiel auch seinen Arm um sie gelegt. Mehr ist aber nicht passiert", schilderte die Tippgeberin. Bis heute ließ die Beauty den entstandenen Schnappschuss unkommentiert.

2019 hatten sich Sophia und Raphael ineinander verliebt. Lange hatten die Bloggerin und der Unternehmer ihre Liebe geheim gehalten. Erst im vergangenen Jahr gaben die beiden bei einer Wohltätigkeitsgala ihr Pärchen-Debüt. Im Juni 2023 verkündete die Beauty dann nach dreieinhalb Jahren Beziehung ihre Trennung.

Anzeige Anzeige

Promiflash Sophia Thiel mit Raphael Birchner im März 2024

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Raphael Birchner und Sophia Thiel bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Sophia und Raphael noch miteinander befreundet sind? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de