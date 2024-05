Doppelmoral? Angelina Jolie muss NDAs vor Gericht offenlegen

Brad Pitt (60) konnte in ihrem Rechtsstreit eine Forderung gegenüber seiner Ex Angelina Jolie (48) durchsetzen. Wie People berichtet, muss die Schauspielerin dem Gericht alle Geheimhaltungsvereinbarungen, sogenannte NDAs, die sie in den vergangenen acht Jahren unterschreiben ließ, vorlegen. Denn: Angelina wirft Brad vor, ihr beim Teilverkauf des gemeinsamen Weinguts 2021 einen übertriebenen Knebelvertrag vorgesetzt zu haben – der "Fight Club"-Star hingegen denkt, dieser Vorwurf sei haltlos, da Angelina selbst am laufenden Band vergleichbare Verträge aufsetzen lässt. Ein Insider aus dem Umfeld von Brad bezeichnet das Urteil als "bedeutenden Schlag gegen die Glaubwürdigkeit" der "Maleficent"-Darstellerin und als "starke Aussage, die sie dazu auffordert, ihre Rhetorik mit tatsächlichen Fakten zu untermauern, wozu sie bisher nicht in der Lage war".

Es ist nicht das erste Mal, dass Brad mit seiner Strategie gegen seine Ex Erfolg vor Gericht hat. Angelina und ihr Rechtsbeistand lassen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. "Gewöhnliche NDAs sind einfach nicht vergleichbar mit der Forderung von Herrn Pitt in letzter Sekunde, um sein persönliches Fehlverhalten zu vertuschen", erklärt ihr Anwalt Paul Murphy. Daher seien sie mehr als bereit, die relevanten Dokumente auszuhändigen.

Dennoch soll der nicht enden wollende Rechtsstreit so langsam an den Nerven aller Beteiligten zerren. Bereits zuvor kritisierte Angelinas Anwalt das Verhalten von Brad und seinen Anwälten in einem Statement. "In diesem Fall geht es nicht um NDAs im Allgemeinen, sondern um Macht und Kontrolle“, äußerte sich Paul damals. „Alles, was Angelina jemals wollte, war eine ordentliche Trennung mit positiven Beziehungen zwischen allen Mitgliedern ihrer Familie, einschließlich Herrn Pitt. Sie freut sich auf den Tag, an dem er sie endlich loslassen kann.“

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de