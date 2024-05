Für Wahl: König Charles und Co. sagen kurzfristig Termine ab

In Großbritannien steht ein wichtiges Ereignis bevor: Anfang Juli wird bei der Parlamentswahl unter anderem entschieden, ob Rishi Sunak (44) Premierminister bleibt. Dem wollen offenbar auch die Royals nicht im Weg stehen – denn wie Hello! berichtet, sagen König Charles (75) und Königin Camilla (76) ihre anstehenden Termine fürs Erste ab. Dabei handle es sich um Auftritte, die "den Anschein erwecken könnten, von der Wahlkampagne abzulenken", so der Palast. Die Fans müssen also eine Weile auf das Königspaar verzichten. Doch das ist wohl nur von kurzer Dauer: Die Termine sollen auf nach den Wahlen am 4. Juli verschoben worden sein. In einem Statement des Buckingham Palace entschuldigen sich die beiden Royals bei ihren Fans, versprechen aber, im Juni wie geplant zur Jubiläumsfeier des D-Days in der Normandie sowie in Portsmouth aufzutreten.

Aber Charles und Camilla sind nicht die einzigen, die zugunsten des politischen Prozesses ihre Verpflichtungen auf Eis legen. Auch Prinz William (41) ist betroffen. Der Thronfolger sollte nämlich am 23. Mai eigentlich eine Reise antreten. Diese muss nun aber ebenfalls verschoben werden. "Wir freuen uns auf einen neuen Termin in der Zukunft und entschuldigen uns bei allen, die bereits angereist sind", lässt der Palast verlauten. Aber auch William kann nicht alle Termine an den Nagel hängen: Er wird den 80. Jahrestag des D-Days ebenfalls begehen und sich an der französischen Küste im Juno Beach Centre mit Vertretern der kanadischen Regierung treffen. Außerdem wird er dort mit kanadischen Soldaten und Veteranen des Zweiten Weltkrieges sprechen.

Die Absage der öffentlichen Auftritte dürfte vor allem Charles enttäuschen. Immerhin konnte der Monarch gerade erst zu seiner Arbeit zurückkehren. Während der Behandlung seiner Krebserkrankung musste er etwas kürzertreten und empfing nur Gäste im Palast. Seine Rückkehr in den normalen Royal-Alltag konnte der 75-Jährige wohl kaum abwarten. Als es dann endlich losging, zeigte er sich der Öffentlichkeit bester Laune. Gattin Camilla erklärte laut The Sun bei einem Empfang: "Ich glaube, er war wirklich begeistert, rauszukommen. Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William am 8. März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass die Royals ihre Termine wegen der Wahl absagen müssen? Schade, ich finde nicht, dass sie so viel mit Wahlen zu tun haben. Sehr gut, dafür ist das Parlament zu wichtig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de