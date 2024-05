Nach Statement: Diese Stars stellen sich auf Cassies Seite!

Nachdem ein schockierendes Video aufgetaucht war, das zeigte, wie P. Diddy (54) mutmaßlich seine Ex-Freundin Cassie (37) verprügelte, teilte die Sängerin ein emotionales Statement auf Instagram. Nun melden sich viele bekannte Stars unter ihrem Beitrag – und solidarisieren sich mit ihr. "In jedem Echo deiner Tapferkeit, Cassie, liegt eine Melodie der Hoffnung, die durch die Stille tanzt. Deine Stimme war ein Schutzschild und ein Zufluchtsort für viele, mich eingeschlossen. Danke, dass du deinen Kampf in dein Licht verwandelt hast", schreibt beispielsweise Jeannie Mai (45). Aber auch die Sängerinnen Tinashe (31) und Chloe Bailey senden der "Me & U"-Interpretin ihre Liebe, genauso wie Kelly Rowland (43) und LeToya Luckett (43). Die amerikanische Moderatorin Claudia Jordan schreibt außerdem: "Ich hoffe, du weißt, dass deine Tapferkeit gegenüber einem scheinbar unantastbaren Riesen so vielen anderen Frauen und Männern das Vertrauen gegeben hat, sich ebenfalls zu melden. Du hast zu lange gelitten und wir freuen uns, dass du jetzt geliebt und beschützt wirst, meine Schöne!"

In ihrem Statement drückte Cassie zunächst ihren Dank für all die Unterstützung aus, die sie in den vergangenen Tagen empfangen durfte. Die lieben Worte hätten dem jüngeren Ich der R&B-Musikerin dabei geholfen zu heilen. Doch sie stellte klar: "Das ist erst der Anfang! Häusliche Gewalt ist ein riesiges Problem. Sie hat mich zu jemandem gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es werden würde." Ihre Vergangenheit sei für immer ein Teil von ihr – durch ihre Arbeit gehe es ihr aber besser. Trotzdem teilte Cassie ein Anliegen mit ihren Fans: "Meine einzige Bitte ist, dass jeder sein Herz öffnet und den Opfern schon beim ersten Mal glaubt. Es braucht viel Mut, um die Wahrheit aus einer Situation heraus zu sagen, in der man machtlos ist", erklärte sie.

Das Prügelvideo tauchte auf, nachdem Diddy in den vergangenen Wochen mit schweren Anschuldigungen konfrontiert worden war: Ihm wurden Menschenhandel und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Der Rapper dementierte alles – konnte sein gewalttätiges Verhalten gegenüber seiner Ex-Partnerin durch die Veröffentlichung der Aufnahme jedoch nicht mehr leugnen. Also bezog er Stellung, indem er einen Clip in den sozialen Medien teilte. "Es ist so schwierig, über die dunkelsten Zeiten in deinem Leben nachzudenken, aber manchmal muss man das tun", erläuterte er und stellte klar: "Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar!".

Getty Images Cassie, Sängerin

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker

