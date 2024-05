Urteil steht: Gina-Lisa Lohfink muss diese Summe blechen!

Schlechte Nachrichten für Gina-Lisa Lohfink (37): Das Reality-Sternchen wird vom Gericht zur Kasse gebeten! Ginas Ex-Partner verklagte die Blondine und forderte 22.243,62 Euro plus Zinsen von ihr. Der damalige Partner habe der Reality-TV-Bekanntheit die geforderte Geldsumme aus seiner Sicht nur leihweise zur Verfügung gestellt, während sie von einer Schenkung ausgegangen sei. Wie RTL berichtet, hat das Gericht nun in dem Fall entschieden: Gina muss die gesamten Forderungen an ihren Ex-Partner bezahlen!

Der Rechtsbeistand der 37-Jährigen ist mit diesem Urteil des Landesgerichts nicht einverstanden und kündigt an, in Berufung gehen zu wollen. "Ich habe gerade mit meiner Mandantin telefoniert. Sie war sehr erstaunt. Sie war ja auch dabei, als die Zeugen ausgesagt haben, und die haben ja für sie ausgesagt. [...] Wir werden Berufung einlegen und sind guter Dinge, dass dieses Urteil noch abgeändert wird!", verrät Ginas Strafverteidiger Burkhard Benecken gegenüber dem Sender.

Falls der Berufung nicht stattgegeben wird oder auch die nächste Instanz, das Oberlandesgericht, nicht zugunsten der Blondine entscheidet, müsste sie die Summe an ihren Ex bezahlen. Ihr Strafverteidiger sieht das jedoch problematisch. "Ich glaube nicht, dass Frau Lohfink diesen Betrag auf einen Schlag zahlen könnte", erklärt er im Interview. Doch für diesen Fall hat er bereits eine Lösung parat: "Wenn es dabei bleiben sollte, müsste man eine Ratenzahlung vereinbaren."

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de