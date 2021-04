Privater Einblick in Pippa Middletons (37) Familienleben! Mitte März ist die Schwester von Herzogin Kate (39) überraschend zum zweiten Mal Mutter geworden – ihre Schwangerschaft hatte sie zuvor komplett geheimgehalten. Nach Sohnemann Arthur (2) haben sie und ihr Gatte James Matthews (45) dieses Mal ein kleines Mädchen bekommen, die den süßen Namen Grace Elizabeth Jane trägt. Wie die kleine Familie wohl so in ihrem neuen Alltag zurechtkommt? Auf neuen Fotos sieht man die frischgebackene Zweifachmama jetzt mit ihren beiden Kindern spazieren gehen.

Paparazzi lichteten die 37-Jährige und ihren Nachwuchs nun bei einem Spaziergang durch London ab: Baby Grace wird von ihrer Mama in einem hübschen Kinderwagen durch die Gegend geschoben – der zweijährige Arthur kann natürlich schon selbst laufen. Auffällig ist: Pippa hat offenbar stylish wie immer sowohl ihr eigenes als auch Arthurs Outfit farblich auf das dunkelblaue Baby-Gefährt abgestimmt! Außerdem ist nicht zu übersehen, wie überglücklich die strahlende Vollblutmami hier wirkt.

Ob Kate ihre Nichte inzwischen auch schon gesehen hat? Vergangene Woche berichteten verschiedene britische Medien, dass sie die kleine Grace noch nicht kennengelernt hat. Der Grund: Die Kontaktbeschränkungen, die aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise in England herrschten. Seit dieser Woche jedoch wurde die Bestimmungen gelockert.

Anzeige

Neil Warner/MEGA Pippa Middleton mit ihren beiden Kids in London

Anzeige

Neil Warner/MEGA Pippa Middleton mit ihren beiden Kids in London

Anzeige

Neil Warner/MEGA Pippa Middleton mit ihren beiden Kids

Anzeige

Glaubt ihr, Pippa hat ihre Outfits absichtlich auf den Kinderwagen abgestimmt? Auf jeden Fall! Das kann auch nur ein Zufall sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de