Mette-Marit von Norwegen strahlt königlich auf neuem Porträt

Es gibt neue offizielle Bilder der norwegischen Königsfamilie! Diese wurden gerade auf der offiziellen Homepage veröffentlicht – und eine Person sticht auf ihnen besonders hervor: Die Kronprinzessin Mette-Marit (50). Für das royale Shooting ihres Porträts wurde die Frau von Kronprinz Haakon (50) in ein weißes Kleid gesteckt und mit der "Amethyst Necklace Tiara" ausgestattet – dem Diadem ihrer Schwiegermutter Königin Sonja (86). Und eine Sache ist sicher: Sie strahlt wahrhaftig königlich.

Das sehen Fans genauso – und zeigen es auf Instagram. Neben vielen roten Herz-Emojis sind Kommentare wie "Sie ist wunderschön" und "Ich liebe ihr Diadem" unter dem Beitrag zu entdecken. Ebenso begeistert sind die Follower von dem Bild, welches das Kronprinzenpaar zusammen zeigt. Darauf trägt Mette-Marit ein dunkelrotes Kleid, das farblich perfekt zu dem Gewand ihres Ehemannes passt, wie ein Nutzer empfindet: "So schön und die Farben sind so schön aufeinander abgestimmt". Generell scheinen aber alle sehr angetan von den Aufnahmen des Pärchens zu sein. "Wir haben ein unglaublich schönes Kronprinzenpaar", schwärmt ein weiterer User.

Das Strahlen der Kronprinzessin fehlte jedoch erst kürzlich während eines royalen Termins. Königin Mary und König Frederik X. (55) waren vergangene Woche für einen Staatsbesuch in Norwegen – aufgrund einer Lungenerkrankung musste sich Mette-Marit jedoch kurzfristig zurückziehen, wie Billed-Bladet berichtete. Die 50-Jährige kämpft seit Jahren mit der chronischen Krankheit Lungenfibrose, die sie in ihrem Alltag stark einschränkt. Es war daher nicht das erste Mal, dass sie bei einer öffentlichen Veranstaltung ausfiel. Umso schöner also, sie jetzt auf den neuen Bildern entdecken zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Aufnahmen des Kronprinzenpaares? Die Fotos sind wirklich fantastisch! Meiner Meinung nach gab es schon bessere Bilder. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de