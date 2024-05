Übertreibt er? "Temptation Island"-Phil redet auf Josh ein

Bei Temptation Island hatte Josh zuletzt ziemlich mit den Aufnahmen, die er von seiner Freundin Nasrin zu sehen bekam, zu kämpfen. Sein Mitkandidat Phil zieht ihn daher zur Seite. Er will ihm klarmachen, dass Nasrin nicht so viel falsch machte. "Das ist das, was ich dir auch sagen wollte. Ich finde, dass deine Bilder bedeutend heftiger sind als ihre. Deswegen fand ich ihre Bilder jetzt auch nicht schlimm", erklärt Phil. Der 33-Jährige findet Joshs Verhalten etwas fragwürdiger.

Das sieht Josh aber gar nicht ein. Er findet, dass er die heftigsten Bilder zu Gesicht bekam. In einem Clip musste er etwa sehen, wie zwei Verführer mit Nasrins Kissen spielen, auf dem ein Foto von ihr und Josh abgedruckt ist. "Das war schon das Schlimmste von allen. Also wenn du eure Lagerfeuer damit vergleichst – mein Gott", echauffiert sich der Münchner. Im Einzelinterview betont Phil aber erneut, dass er ganz anderer Meinung als sein Kumpel ist: "Die Bilder von Nasrin, also ich muss echt sagen, ich fand die Bilder von Josh bedeutend schlimmer, was ich jetzt hier so live gesehen habe. Da ist das von Nasrin nichts dagegen."

Schließlich ist es auch Josh selbst, der bei "Temptation Island" ziemlich über die Stränge schlägt. Er tanzt immer wieder innig mit den Verführerinnen und flirtet heftig. An einem Abend wird es sogar so brenzlig, dass Josh seine deutliche Erektion nicht mehr verbergen kann. "Das war nicht mehr Tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau", stellte seine Freundin Nasrin danach erschrocken fest.

