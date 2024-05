"Verletzend": So empfindet König Charles nach Harrys Ausrede

Während seines Heimatbesuchs kam es zu keinem Treffen zwischen Prinz Harry (39) und König Charles (75). Zunächst erklärte ein Sprecher des Herzogs, der Monarch habe zu viel zu tun – dann wurde aber behauptet, Harry habe eine Einladung seines Vaters abgelehnt und den vollen Terminkalender seitens Charles nur als Ausrede genutzt. Für die royale Expertin Ingrid Seward steht fest: Harrys Verhalten ist verletzend! "Selbst wenn er zu beschäftigt wäre, um Harry zu sehen – und das ist durchaus möglich – ist eine solche Ankündigung unnötig und nützt niemandem. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Vater sich noch in der Krebsbehandlung befindet und möglicherweise sehr müde und emotional labil ist", erklärt sie gegenüber Mirror.

Für das Königshaus sei es eine Überraschung gewesen, dass Harry während seiner dreitägigen Reise nicht in der königlichen Residenz wohnen wollte – er soll um seine Sicherheit besorgt gewesen sein. Das ging auch an Charles nicht vorbei, doch warum sein Sohn ihm öffentlich die Schuld für das fehlende Wiedersehen gab, verstand er nicht. "Er wusste nicht, dass Harry eine Erklärung abgeben würde, dass sein Vater zu beschäftigt sei, um ihn zu treffen. Das war verletzend und selbst wenn es wahr wäre, hätte man ein Treffen arrangieren können, wenn sie unter demselben Dach gewesen wären", erläutert die Expertin weiter und fügt hinzu, er sei dem Prinzen nun misstrauisch gegenüber: "Alles, was er tut, um ihm zu helfen, wird in eine Brüskierung verwandelt. Nichts ist jemals Harrys Schuld. Entweder ist die britische Regierung schuld oder die mangelnde Sicherheit, die ihm die Metropolitan Police bietet."

Die Sicherheitsbedenken von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (42) können außerdem "ein Stolperstein für jede Art von Wiedersehen mit der königlichen Familie sein", vermutet Ingrid. Das Paar sei aber mit großer Sicherheit diesen Sommer nach Balmoral eingeladen worden: "Wie die verstorbene Queen [Elizabeth] (✝96) feststellte, ist Schottland die einzige Zeit, die ein Monarch hat, um sich seiner Familie zu widmen. Es wäre sehr traurig, wenn Charles wegen Harrys unbegründeter Sicherheitsprobleme nicht in den Genuss käme, seine Enkelkinder zu sehen." Ob der König aber überhaupt noch Interesse an einem Treffen mit seinem Sohn hat? Wie eine Quelle gegenüber Mirror äußerte, wolle er nämlich "einfach nur Frieden auf seine alten Tage" – und kein Drama.

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

