Liebeslüge: Anna Heiser schießt gegen TV-Bauer Andreas!

Die Datingshow Bauer sucht Frau International wird derzeit von einem Skandal erschüttert! Der Kandidat Andreas Degenhardt wurde aus der Sendung geschmissen, weil er glücklich verheiratet ist – statt die große Liebe zu suchen, wollte er lediglich seine Projekte bewerben. Anna Heiser (33) nahm 2017 an der deutschen Variante der Sendung teil und lernte dort ihren Mann Gerald kennen und lieben. Das Verhalten des Kakao-Bauern hält sie für eine Schande, wie sie nun in ihrer Instagram-Story erklärt: "Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Ich weiß nicht, ob das die Art von Aufmerksamkeit ist, die du gesucht hast, aber okay, deine Entscheidung. Ich persönlich finde dieses Verhalten unmöglich."

"Mit diesem egoistischen Verhalten schadest du nicht nur der Sendung, der Produktionsfirma oder dem Sender, sondern vor allem den Bauern, die wirklich nach der Liebe suchen", wettert sie weiter und fügt hinzu: "Bauer sucht Frau hat nicht nur unser Leben verändert, sondern auch das Leben von vielen Bauern, die jetzt eine glückliche Beziehung führen, davor aber einsam waren. Es ist also kein Fake!" Zudem betont Anna in ihrem wütenden Statement: "Die Vorwürfe, die Andreas gegenüber dem Sender geäußert hat, sind schwachsinnig. Man wird dort nicht manipuliert. Man wird zu nichts gezwungen, alles ist freiwillig."

Doch was war passiert? Vor einigen Wochen hatte der Hühnerhalter ganz nebenbei in den sozialen Medien ausgeplaudert, glücklich verheiratet zu sein. Gegenüber Promiflash bezog der Sender Stellung: "Selbstverständlich ist die Voraussetzung für eine Teilnahme bei 'Bauer sucht Frau International', dass die Bewerber Single sind. Das hat auch Bauer Andreas der Produktion gegenüber mehrfach bestätigt und vertraglich zugesichert." Als Konsequenz für die Lüge ist Andreas nicht mehr Teil der Sendung – er wurde von der Produktion aus allen bisherigen und zukünftigen Folgen rausgeschnitten. Stattdessen bekommen die übrigen Kandidaten nun mehr Sendezeit.

Instagram / andreas_bsf_international_2024 Andreas Degenhardt, ehemaliger "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

Instagram / annaheiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Star

