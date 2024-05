Zoe Saldana verrät schon Details zum vierten "Avatar"-Film

Avatar-Fans müssen sich noch eine ganz Weile gedulden: Der dritte Teil des erfolgreichen Franchise wird erst im Dezember 2025 in den Kinos zu sehen sein. Vielen mag das wie eine halbe Ewigkeit vorkommen – Darstellerin Zoe Saldana (45) hingegen verriet kürzlich im Interview mit Deadline bereits Details zu dessen Nachfolger! Im vierten Film der "Avatar"-Reihe sollen sich die Zuschauer auf "böse Vulkanleute", "neue Schauspieler und auch neue Charaktere" freuen können. Aber auch schon bekannte Gesichter seien wieder dabei sein – unter anderem die 45-Jährige selbst.

Zudem bestätigte sie, dass auch die Dreharbeiten zu Film Nummer vier wieder in Manhattan Beach in Kalifornien stattfinden werden. Bereits in den Vorgängerfilmen "Avatar: Aufbruch nach Pandora" und "Avatar: The Way Of Water" verkörperte Zoe die Figur der Neytiri. Die Schauspielerin scheint sich sehr darüber zu freuen, dass das "Avatar"-Abenteuer für sie weiter geht. Während des Gesprächs schwärmte sie: "Auf Pandora [der Welt von Avatar] zu sein, war auch ein sehr starker und lebensverändernder Meilenstein in meinem Leben. Ich werde das nie als selbstverständlich ansehen."

Aber hat sich der Guardians of the Galaxy-Star hier etwa mit den Infos über den neuen Streifen verplappert? Es scheint, dass die Produktion der Filmreihe es nicht ganz so eng sieht, wenn es darum geht, im Vorfeld schon ein paar Details zu verraten. Selbst James Cameron (69), der Regisseur höchst persönlich, plauderte bereits im vergangenen Jahr gegenüber Deadline ein wenig aus dem Nähkästchen und erzählte, dass im dritten Teil ein weiteres aufregendes Element dazukommen wird: "Das Feuer hat eine symbolische Bedeutung im Film und es gibt eine Kultur, die sich speziell um dieses Konzept dreht."

ActionPress Sam Worthington und Zoe Saldana im Film "Avatar"

Amanda Edwards/Getty Images James Cameron, Regisseur

