Heißes Tanzvideo: Nicole Scherzinger teilt sexy Urlaubsgrüße

Rhythmische Urlaubsgrüße von Nicole Scherzinger (45) und Thom Evans (39)! Die beiden Turteltauben genießen zurzeit einen Sommerurlaub gemeinsam mit Thoms Bruder Marc Evans und dessen Partnerin Debora Casimiro. Wie viel Spaß sie dort zusammen haben, zeigt ein aktuelles Instagram-Video der Sängerin: Alle vier tanzen in knapper Badebekleidung zu den Reggaeton-Beats des aktuellen TikTok-Trend-Songs "Doggy Doggy" im Kreis. Anscheinend haben die Freunde dafür extra eine kleine Choreografie einstudiert. "Von unserer Familie an eure. Ich hoffe, ihr habt alle ein lustiges Wochenende", schreibt die Sängerin zusammen mit einem Sonnenbrillen-Emoji unter das Video.

Es ist keine Seltenheit, dass die 45-Jährige einen Clip wie diesen auf Instagram teilt. Nicoles Fans können sich regelmäßig über Tanzeinlagen auf Social Media freuen: Erst einen Tag zuvor postete sie ein Reel, in dem sie vor dem Sonnenuntergang am Strand performt. Für die ehemalige Frontfrau der Girl-Group Pussycat Dolls scheint es kaum einen Unterschied zu machen, ob sie auf der Bühne oder vor der Kamera steht – Nicole zeigt, was sie kann. Ihre Follower finden es super. "Stell dir vor, mit jemandem im Urlaub zu sein, der so aussieht", kommentiert eine Nutzerin ihr neuestes Video und unterstreicht ihre Aussage mit ein paar Flammen-Emojis. "Nicole sieht aus wie in einem 'Pussycat Dolls'-Video", schreibt ein anderer begeistert.

Es wirkt allerdings nicht so, als hätte der Social-Media-Star irgendjemanden aus der Urlaubsgruppe überreden müssen, mit ihr das Tanzbein zu schwingen – alle Beteiligten machen eine richtig gute Figur. Doch selbst wenn, würde zumindest ihr Verlobter Thom es Nicole zuliebe bestimmt gerne machen. Der schottische Rugbyspieler ist seit 2019 der Mann an ihrer Seite. Wie er gegenüber Men's Health verriet, könne er es gar nicht erwarten, mit ihr vor den Altar zu treten: "Ich möchte schon bald heiraten. Im Juni 2023 habe ich meiner Verlobten den Antrag gemacht. Es war einer meiner besten Tage."

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Debora Casimiro, Nicole Scherzinger, Marc Evans und Thom Evans im Urlaub, im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram Thom Evans und Nicole Scherzinger im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Tanzvideo von Nicole und ihrer Familie? Superheiß und lustig! Ziemlich peinlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de