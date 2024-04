Thom Evans kann Heirat mit Nicole Scherzinger kaum erwarten!

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken für Thom Evans (39) und Nicole Scherzinger (45)? Der schottische Sportler ziert das neue Cover der Men's Health und verrät während des Shootings dafür gleich ein paar Details zur bevorstehenden Heirat mit seiner Verlobten. "Ich möchte schon bald heiraten. Im Juni 2023 habe ich meiner Verlobten den Antrag gemacht. Es war einer meiner besten Tage", schwärmt er. Voller Begeisterung fügt der 39-Jährige hinzu: "Sie zu heiraten und eine Familie zu gründen, kann ich kaum noch abwarten."

Seit 2019 sind die beiden ein Paar – doch scheinbar entdecken sie hin und wieder neue Seiten an ihrem Partner kennen. Vor Kurzem habe Nicole eine neue Lebenslust an ihrem Liebsten bemerkt – vor allem, seitdem er eine neue Sportroutine pflegt. "Meine Verlobte, […] zufälligerweise sagt sie neulich, sie hätte einen Unterschied an mir bemerkt. Sie sagte, sie habe definitiv gemerkt, dass meine Energie und meine Lebenslust beständiger geworden seien", erklärt er. Ob unter anderem das ehemalige Pussycat Dolls-Mitglied ein Grund für den Eifer und die Euphorie ist?

Dass die Turteltauben verlobt sind, hatten sie im vergangenen Juni mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram bekannt gegeben. Zu einem Bild, auf dem Thom mit dem Ring in der Hand vor seiner Liebsten kniet, schrieb Nicole: "Ich habe Ja gesagt". Im Oktober verriet sie dann einige Details über die bevorstehende Hochzeit. "Die Hochzeitsfeier wird irgendwo in Europa stattfinden. Über alles andere habe ich mir noch keine Gedanken gemacht." Außerdem soll eine Feier auf Hawaii stattfinden, die von ihrem Großvater vollzogen werden soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger , Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Hochzeit von Thom und Nicole steht kurz bevor? Ja, es klingt ganz danach! Für mich klingt es so, als stünde noch kein Termin fest. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de