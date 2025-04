Ist sein Vater Justin Bieber? Reign Disick bezieht Stellung

Reign Disick (10), der Sohn von Kourtney Kardashian (45) und Scott Disick (41), hat sich nun persönlich zu einem jahrelang kursierenden Gerücht geäußert, das besagt, er sei eigentlich der Sohn von Justin Bieber (31). Während eines Instagram-Livestreams mit Scooter Jackson, dem Freund von Kourtneys Stieftochter Alabama Barker (19), fragte ein Zuschauer unverblümt, ob der Popstar tatsächlich sein Vater sei. Reigns Reaktion ließ keine Zweifel offen: "Nein, ist er nicht. Bro, ich schwöre, Justin Bieber ist nicht mein Dad. Scotty ist mein Dad." Auf die Behauptung eingehend fügte er noch hinzu: "Ich glaube nicht, dass meine Mom das tun würde. Justin Bieber war, glaube ich, 16, als ich geboren wurde."

Die Gerüchte stammen aus der Zeit nach Kourtneys Trennung von Scott im Jahr 2015, als sie in Verbindung mit Justin gebracht wurde. Medienberichte und Augenzeugen behaupteten damals, die beiden hätten eine romantische Beziehung geführt und sich mehrfach heimlich getroffen. Justin, damals 21, soll laut dem Magazin People sogar öfter bei Kourt zu Hause gewesen sein, wenn ihre Kinder nicht in der Nähe waren. "Justin findet es cool, dass sie älter und heiß ist. Sie ist nicht anhänglich und hat ihr eigenes Leben. Es hat keine schlechten Konsequenzen für Justin, wenn er sich mit ihr trifft. Sie ist sehr locker und es macht ihm einfach Spaß, in ihrer Nähe zu sein", hat ein Insider damals gegenüber dem Magazin ausgeplaudert.

Kourtney selbst äußerte sich noch nie zu der angeblichen Romanze mit Justin – auch die Gerüchte, dass er Reigns echter Vater sei, lässt sie unkommentiert. Sie lässt aber immer wieder durchblicken, wie ähnlich der Zehnjährige ihrem Ex Scott sei. Erst kürzlich sprach sie in einer Episode von The Kardashians darüber, was die beiden verbindet. "Ich bekomme so viele Vibes wie von seinem Dad. Er entwickelt diesen Sinn für Humor – genau das, was wir gebrauchen können", scherzte die Vierfach-Mama in der Folge. Mittlerweile ist Kourt mit ihrem neuen Mann Travis Barker (49) glücklich. Die beiden hießen 2023 ihr erstes gemeinsames Kind, Rocky Thirteen (1), auf der Welt willkommen.

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope und ihrem Sohn Reign im April 2023

