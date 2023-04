Adresse öffentlich: Charles Leclerc bittet Fans um Abstand

Charles Leclerc (25) wünscht sich etwas Zurückhaltung. Der Formel-1-Pilot hat sich dank seiner erfolgreichen Karriere im Rennstall von Ferrari eine treue Fangemeinde erarbeitet. Doch diese scheinen ihm derzeit ein wenig zu nahezukommen. Seine private Adresse gelang in die Öffentlichkeit und in die Hände seiner Anhänger. Nun wendet er sich mit einer Botschaft an die Fans: Charles bittet seine Community um etwas Abstand.

"Ich bin zwar immer für euch da und weiß eure Unterstützung wirklich zu schätzen, aber bitte respektiert meine Privatsphäre und seht davon ab, zu meinem Haus zu kommen", schreibt Charles in seiner Instagram-Story. Seit die Privatadresse des gebürtigen Monegassen an die Öffentlichkeit gelang, kommen wohl immer wieder Fans wegen Autogrammen zu seinem Haus und klingeln. Charles freue sich sonst immer darüber, aber das überschreite eine Grenze: "Wenn ihr mich auf der Straße oder der Rennstrecke seht, werde ich sicher für jeden anhalten, aber ich werde nicht nach unten kommen, wenn ihr mich zu Hause besucht."

Seine Fans hatte Charles erst im März schwer beeindruckt. Dort war er nämlich im Intro der Formel 1 zu sehen. Und seine Anhänger waren wohl ein wenig verliebt. "Er sieht so gut aus. Schaue nur wegen ihm die Formel 1", hatte ein User bei TikTok geschwärmt. Und ein anderer hatte sich angeschlossen: "Er gehört wirklich zu den schönsten Fahrern, die die Formel 1 je hatte!"

