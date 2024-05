Heißer Fummel: So sexy posiert Frauke Ludowig im Minikleid!

Als Moderatorin stellt Frauke Ludowig (60) immer wieder ihr Gespür für Mode unter Beweis – so wie jetzt auch. Auf Instagram heizt sie ihren Fans nun mit einer neuen Bilderreihe ein: Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die Blondine total sexy in einem schwarzen Glitzerminikleid für die Kamera posiert. Den aufreizenden Look rundet die zweifache Mutter mit ebenso funkelnden Pumps in Silber und einer voluminös gestylten Mähne ab. "Heute eine pickepackevolle Sendung 'RTL Exclusiv' um 17.45 Uhr. Ich freu' mich sehr auf euch! 'Let’s Dance', Sylt, Cannes, Heidi Klum (50), Philipp Plein (46) – alles drin", freut sich Frauke.

Bei den Followern der 60-Jährigen stößt das glamouröse Outfit auf große Begeisterung. "Du hast eine tolle Figur", "Wow, du siehst fantastisch aus" oder "Richtig sexy" lauten nur einige der positiven Nachrichten in der Kommentarspalte. Und auch bekannte Gesichter sehen das offenbar ganz ähnlich. Unter anderem schließt sich die TV-Millionärin Carmen Geiss (59) der Menge an und schwärmt: "Megaschöne Fotos, Frauke."

Frauke ist aus der deutschen Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Seit 30 Jahren moderiert sie die Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin". Seit 2013 führt die Beauty zudem durch die Wiedersehensfolge "Nach der letzten Rose" von Der Bachelor, seit 2018 durch "Das große Wiedersehen von Die Bachelorette. Seit fünf Jahren moderiert sie darüber hinaus das Staffelende von Bachelor in Paradise und seit drei Jahren das von Das Sommerhaus der Stars.

Anzeige Anzeige

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Fraukes Look? Sie sieht einfach umwerfend aus! Na ja, ich finde es etwas zu freizügig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de