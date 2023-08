Frauke Ludowigs Töchter räubern in Mamas Kleiderschrank!

Frauke Ludowigs (59) Klamotten sind heiß begehrt! Die Moderatorin ist stolze Mama von zwei Töchtern: Ihre älteste Nele tritt schon in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama und träumt von einer Karriere im Rampenlicht. Im vergangenen Monat stellte Frauke dann auch erstmals ihre jüngere Tochter Nika vor – die Abiturientin schnuppert ebenfalls in die Medienszene rein. Doch nicht nur in Sachen Job ist ihre Mama eine Inspiration, sondern auch im Bereich Fashion: Nele und Nika plündern liebend gerne Fraukes Kleiderschrank!

"Ihr beide fragt nie, ob ihr was von mir anziehen könnt, sondern bedient euch einfach in meinem Schrank – und bei Papas T-Shirts", echauffiert sich Frauke im gemeinsamen Interview mit ihren Mädels in Bunte. Tochter Nele scheint sich keiner Schuld bewusst: "Wir teilen halt gerne, Mama!" Doch nicht nur bei Mama wird geklaut – auch untereinander räubern die Schwestern! "Streitthema Nummer eins ist, dass Nele mir immer die Klamotten klaut", berichtet Nika.

Ansonsten ist das Dreiergespann aber ein Herz und eine Seele. "Sie ist unser Role Model, weil sie immer ein unabhängiges Leben geführt hat und trotzdem für uns da war", schwärmt Nika von Frauke. Die Schwestern könnten über alles reden: "Wir wissen, dass wir immer füreinander da sind."

Getty Images Nele und Frauke Ludowig im November 2022

Instagram / nika.roeffen Frauke Ludowig mit ihrer Tochter Nika

Instagram / nelelud Nele und Frauke Ludowig im April 2023

