So lieb gratuliert Kris Jenner Scott Disick zum Geburtstag!

Erst kürzlich feierte Scott Disick (41) seinen 41. Geburtstag. An seinem besonderen Tag bekam er viele Glückwünsche – und Kris Jenner (68) war dabei die Erste, die ihn mit einem Post im Netz ehrte! Dazu veröffentlichte sie eine Reihe an Bildern auf Instagram, die neben Scott auch seine Kinder Mason (14) , Penelope (11) und Reign (9) sowie Rob Kardashian (37) und Kylie Jenners (26) Tochter Stormi Webster (6) zeigten. Dazu schrieb das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans: "Alles Gute zum Geburtstag, Scott! Wir wünschen dir ein tolles Jahr voller Gesundheit, Glück und Liebe. Du bist der beste Papa, Onkel, Freund und Sohn und wir lieben dich sehr!"

Ob Kris Scotts Ehrentag auch mit ihm verbrachte, ist bisher nicht bekannt – aber wer definitiv bei ihm war, sind zwei seiner drei Sprösslinge! Das teilte der 41-Jährige in den sozialen Medien: Ein Foto in seiner Story zeigte Penelope und Reign mit Partyhüten auf dem Kopf in die Kamera strahlen, im Hintergrund ein silberner Ballonschriftzug mit den Worten "Happy Birthday" und Geschenke auf dem Boden. Damit scheinen die beiden Geschwister ihrem Papa eine große Freude gemacht zu haben, denn seinen Schnappschuss kommentierte Scott mit: "Ist Liebe nicht großartig? Ich liebe euch! Bester Geburtstag, den sich ein Vater wünschen kann!"

Geburtstagsnachrichten sind aber nicht das Einzige, was derzeit über Scott im Netz zu finden ist. Vergangene Woche lief die erste Folge der fünften Staffel von The Kardashians, in der der Dreifachvater Besuch von Kris und Khloé Kardashian (39) bekam. Das Mutter-Tochter-Duo wagte währenddessen einen Blick in seinen Kühlschrank – und Fans der Serie fiel sofort auf, dass sich dort zwei Packungen des Medikaments Mounjaro befanden, das – ebenso wie Ozempic – als Abnehmmittel eingesetzt wird. Dass Scott bei seinem Gewichtsverlust zu dieser Art von Hilfsmittel griff, wurde schon von einigen Insidern behauptet, die Aufnahmen der Reality-TV-Serie bestätigten es aber das erste Mal schwarz auf weiß. Nun wird jedoch vermutet: Die Medikamente wurden mit Absicht gezeigt, um zu vertuschen, dass etwas anderes Scott dabei geholfen hat, abzunehmen. "Ehrlich gesagt ist das ein PR-Schachzug von Kris Jenner, um seinen Drogenmissbrauch und seine Sucht zu verbergen", schreibt ein User auf X.

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick und Penelope Disick, Mai 2024

Getty Images Scott Disick TV-Star

