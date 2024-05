So reagiert Kris Jenner auf Scott Disicks Gewichtsverlust!

Der Kardashian-Jenner-Clan ist zurück auf den Bildschirmen! Am Donnerstag lief die erste Folge der fünften Staffel The Kardashians– und darin zu sehen war unter anderem auch Scott Disick (40). Der TV-Star bekam Besuch von Kris Jenner (68) und Khloé Kardashian (39) und die hatten nichts als Komplimente für ihn übrig! "Wow, du hast eine Menge abgenommen. Du siehst toll aus!", schwärmte Kris während sie Scott umarmte. Im Einzelinterview erklärte die Managerin auch direkt, warum sie sich so für den Ex ihrer Tochter Kourtney Kardashian (45) freute. "Ich weiß, dass er sich im letzten Jahr sehr schwergetan hat. Ich hatte das Gefühl, dass es ihm nicht gut ging und das machte mich wirklich traurig."

Aufgrund einer Rückenverletzung nach einem Autounfall im Jahr 2022 hatte Scott an Gewicht zugelegt – das belastete ihn sehr, wie er in der Reality-TV-Serie bereits zugab. In den vergangenen Monaten nahm er dann rasant ab, jedoch nicht ohne Hilfe: Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, griff der 40-Jährige zum Medikament Ozempic. Damit soll er aber mittlerweile aufgehört haben: "Scott erkannte, dass er die Einnahme von Ozempic abbrechen musste, nachdem er die Fotos von sich selbst und den öffentlichen Aufschrei über seinen Gewichtsverlust gesehen hatte", erklärte die Quelle. Nun habe er sich an einen Ernährungsexperten gewandt, um sein fluktuierendes Gewicht in gesunde Bahnen lenken zu können.

Bei der Entscheidung, sich professionelle Hilfe zu suchen, soll aber die Mutter seiner drei Kinder ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Ein Informant erzählte gegenüber OK! Magazine Kourtney habe gegenüber Scott Bedenken über dessen Gesundheitszustand geäußert und unterstütze ihn seitdem voller Energie: "Wenn er nicht angefangen hätte, sich Hilfe zu holen, wäre sie wahrscheinlich mit voller Kraft hingegangen, um ihm zu helfen." Und es scheint ihm wirklich gutzutun. Der Dreifachpapa teilte nämlich gerade erst einen Schnappschuss auf Instagram, der ihn sichtlich entspannt zeigte. Das Foto zeigte ihn auf einer Liege liegend, das Meer und Sonnenschein im Hintergrund. Dazu schrieb er: "Faulenzen und leben [...]".

Anzeige Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick im September 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kris' Reaktion auf Scotts Gewichtsverlust? Ich finde es schön zu sehen, wie sie ihn unterstützt! Meiner Meinung nach ist es unangebracht, seine Abnahme so zu kommentieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de