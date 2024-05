Action und Badespaß: Tom Brady ist bereit für den Sommer!

Tom Brady (46) ist schon vollends in Sommerlaune! Der NFL-Star feierte am vergangenen Wochenende den Memorial Day im Beisein seiner zwei Kids Benjamin (14) und Vivian (11) – und wie es aussieht, hatten die drei einen aufregenden Tag voller feuchtfröhlicher Aktivitäten, Action und Badespaß. In einem Video auf Instagram bekommen die Fans den Sportler oben ohne im Schnellboot, beim Schlauchbootfahren, auf einem Surfbrett und beim Planschen im kristallblauen Wasser zu Gesicht. "Seid ihr einverstanden, wenn wir den Sommer beginnen? Ich hoffe, ihr habt alle einen tollen MDW!", schreibt Tom zu seinem Beitrag.

Mit seinem Papa erlebt der Brady-Nachwuchs die wohl aufregendsten Erlebnisse. Immer wieder teilt Tom zahlreiche Videos und Bilder von gemeinsamen Ausflügen oder Urlaubsreisen rund um die Welt auf Social Media. Zuletzt verbrachten er, Vivian, Ben und Sohnemann Jack (16), der aus der früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (53) hervorgegangen war, einen abenteuerlichen Trip auf schnellen, motorisierten Bikes. Wenige Wochen vorher waren sie noch gemeinsam im Skiurlaub.

Tom macht den Eindruck, ein echt cooler Vater zu sein – doch diese Meinung scheinen seine Kinder wohl nicht hundertprozentig zu vertreten, wie der Ex-Partner von Gisele Bündchen (43) im Interview mit Entertainment Tonight erzählte: "Ich bin nur ihr Vater, also ist alles, was ich tue, lahm und nichts, was ich tue, ist richtig." Er könne sie zwar nicht so leicht beeindrucken, aber dennoch ist der ehemalige Quarterback in seiner Rolle als Dad glücklich. "Aber es macht Spaß, ein Vater zu sein. Ich habe ein paar tolle Kinder", fügte Tom stolz hinzu.

Instagram / tombrady Tom Brady im November 2023

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kids Jack, Benjamin und Vivien

