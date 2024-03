Nach Giseles Paardebüt: Ex Tom Brady macht Urlaub mit Kids

Gisele Bündchen (43) feierte vor wenigen Tagen erstmals ihre Liebe zu Joaquim Valente (35) in der Öffentlichkeit. Allerdings scheint dies ihrem Ex Tom Brady (46) kein Dorn im Auge zu sein: Er macht nämlich Urlaub mit den beiden gemeinsamen Kindern – und das im Schnee! Auf seinem Instagram-Account teilt der Sportler einige Fotos, die den Spaß in der Kälte mit seinen Kindern Vivian (11) und Benjamin (14) zeigen. "Die letzten Läufe des Jahres mit den zukünftigen X-Games Kandidaten!", kommentiert er die Schnappschüsse, auf denen das Trio in Skibekleidung gekleidet ist und über die Piste saust.

Dass der ehemalige NFL-Star versucht, die neue Beziehung seiner Ex-Frau gelassen zu sehen, verriet unter anderem im vergangenen Monat ein Insider gegenüber Daily Mail. "Tom und Joaquim sind keine Freunde – aber Joaquim ist in der Nähe seiner Kinder, also muss Tom das Gute in ihm finden und er glaubt, dass er ein guter Kerl ist." Mittlerweile ist die Scheidung des einstigen Paares knapp zwei Jahre her und obwohl die Ehe nach 13 Jahren damals zerbrach, soll Brady einer weiteren Heirat nicht abgeneigt sein.

Nicht nur der 46-Jährige scheint den neuen Mann an der Seite des Models zu akzeptieren – auch Giseles Kinder haben kein Problem mit Joaquim. Vivian und Benjamin sollen mittlerweile sogar ein recht gutes Verhältnis zu dem Fitnesscoach haben. "Es ist wirklich schwierig mit der Scheidung, aber die Kinder wissen, dass sie jetzt zusammen sind. Sie mögen Joaquim wirklich!", plauderte eine Quelle gegenüber Page Six aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian Lake, März 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Tom die neue Liebe seiner Ex Gisele zu akzeptieren scheint? Klasse! Ich finde es super, dass er ihrem Glück nicht im Weg stehen will. Na ja. Auf mich wirkt das Ganze etwas zu harmonisch, um wahr zu sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de