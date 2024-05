Katja Krasavice zeigt sich komplett nackt auf Social Media!

Katja Krasavice (27) geizt nicht mit ihren Reizen! Die Rapperin ist für ihre Freizügigkeit bekannt: Immer wieder präsentiert sie sich im Netz aufreizend in Dessous und posiert dabei lasziv. Dieses Mal geht sie sogar noch einen Schritt weiter und zeigt sich splitterfasernackt in ihrer Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss rekelt sich die Beauty auf ihrem Bett und verdeckt ihren Intimbereich nur gerade so mit ihrer Hand. In ihrer Wohnung scheint dem OnlyFans-Model ziemlich warm zu sein, denn wie sie unter dem Foto verrät, sei sie kurz vor dem Schießen des Fotos "vom Mittagsschlaf erwacht."

Zur Erstellung ihrer freizügigen Bilder wählt sie nicht immer das heimische Bett, sondern wagt sich auch an öffentliche Orte. An Ostern dieses Jahres war sie beispielsweise lediglich in Unterwäsche bekleidet über den Potsdamer Platz in Berlin stolziert. Passend zum Osterfest waren die Dessous der Blondine mit ganz vielen ausgeblasenen Eiern versehen. Unter die außergewöhnliche Bilderreihe schrieb die Rapperin: "Sonntags halb nackt durch Berlin mit den dicksten Eiern."

Katjas Karriere hatte einst auf YouTube begonnen: Mit ihren freizügigen Videos und ihrer lockeren Art konnte sie sich eine Fanbase aufbauen. Im Jahr 2017 brachte die mittlerweile erfolgreiche Rapperin dann ihre erste Single namens "Doggy" raus. Wie bei ihrem restlichen Content setzt sie auch in ihrer Musik auf das Thema Sex. Bereits in ihrer Schulzeit soll sie mit ihrer provokanten Art herausgestochen haben. Die Art von Fotos, denen sie heute ihre Karriere zu verdanken hat, wurden Katja in ihrer Schulzeit noch zum Verhängnis...

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass sich Katja jetzt auch auf Instagram nackt zeigt? Nee, das überrascht mich wirklich gar nicht! Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de