Wieder erwischt: Reunion bei Bad Bunny und Kendall Jenner?

Eigentlich sind Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) seit letztem Jahr getrennt. Seit einigen Wochen halten sich allerdings hartnäckige Spekulationen darüber, dass die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper sich wieder annähern. Immer wieder wird das einstige Paar zusammen gesichtet – so auch jetzt. Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen ist zu sehen, wie die beiden am Memorial-Day-Wochenende gemeinsam ein Hotel in Miami ganz still und heimlich durch die Garage verlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beauty und der Sänger die Gerüchteküche um ein Liebescomeback zum Brodeln bringen. Bereits nach der diesjährigen Met Gala sind Fotos aufgetaucht, wie die beiden auf einer After-Show-Party innig miteinander kuscheln. Wenige Tage später checkten sie in das Greenwich-Hotel ein und verbrachten dort offenbar die Nacht miteinander. Vor wenigen Wochen wurde die 28-Jährige zudem dabei erwischt, wie sie ihn bei seiner Show in Orlando unterstützte. Geäußert haben sich Kendall und Bad Bunny bislang nicht zu dem vermuteten Liebescomeback.

Im Sommer 2023 wurde die Beziehung von Kendall und Bad Bunny öffentlich. Allerdings hielten sie ihre Liebe weitestgehend aus dem Rampenlicht heraus. Im vergangenen Dezember folgte dann die große Überraschung: Das Paar soll sich nach weniger als einem Jahr Beziehung getrennt haben. Wie unter anderem The Messenger damals berichtete, sollen die vollen Terminkalender der beiden zu dem Liebes-Aus geführt haben.

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner

