Nach erneuter Pleite: Hansi Flick als Bundestrainer gefeuert

Seine Zeit ist vorbei. Hansi Flick (58) war seit 2021 der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Nachdem das Team rund um Thomas Müller (33) bei der WM 2022 in Katar bereits desaströs in der Vorrunde ausgeschieden war, wurden die Stimmen der Kritiker immer lauter. Auch die Testspiele darauf gaben kein gutes Bild der DFB-Elf ab: Zuletzt gab es fünf Pleiten in Folge. Das hatte nun Folgen für Hansi: Er wurde entlassen.

