"Super Trainer": Ilkay Gündogan traurig über Hansi-Flick-Aus

Er hätte ihn wohl gerne behalten. Am Samstag hieß es für die deutsche Nationalmannschaft wieder antreten: Ein Freundschaftsspiel gegen Japan stand an – und die Hoffnung, die Pleiten der letzten Monate endlich wettzumachen. Doch das Team rund um den Bundestrainer Hansi Flick (58) konnte mal wieder keinen Sieg einfahren und unterlag den Japanern mit 1:4. Das hatte Folgen für den Chef-Coach: Am darauffolgenden Tag wurde Hansi entlassen. Ilkay Gündogan (32) scheint darüber nicht gerade froh zu sein.

Bei Twitter widmet der Kicker seinem ehemaligen Trainer einen liebevollen Post. "Danke für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit, Hansi. Du bist ein super Mensch und Trainer", lobt Ilkay den Coach. Es sei sehr schade, dass die Mannschaft sein großes Vertrauen nicht habe zurückzahlen können. Ilkay gibt außerdem einen Ausblick auf die Zukunft. "Wir werden als Team weiter versuchen zu lernen, um stärker zurückzukommen für eine erfolgreiche Heim-EM 2024 – auch für dich! Ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste!"

Da bereits am Dienstag das nächste Spiel ansteht, wird ersatzweise Rudi Völler (63) auf der Bank Platz nehmen. Unterstützt wird er dabei von Sandro Wagner (35) und Hannes Wolf. Danach wolle man schnell einen Nachfolger für Hansi finden.

Getty Images Hansi Flick und Ilkay Gündogan, September 2023

