Vertrag verlängert? Hansi Flick soll bei Barcelona bleiben

Für den FC Barcelona stehen wichtige Wochen an: In drei Turnieren kämpfen sie um den Titel – im Finale der Copa del Rey um den ersten Titel der Saison, als Tabellenführer in La Liga um die Meisterschaft und in der Champions League stehen sie im Halbfinale. Den aktuellen Erfolg kann sich wohl Trainer Hansi Flick (60) auf die Fahne schreiben. Wie die spanische Zeitung Marca nun berichtet, winkt dem geborenen Heidelberger sogar schon eine Vertragsverlängerung. Demnach soll seine Position bis 2027 verlängert werden – eine offizielle Verkündung gab es bisher aber noch nicht.

Dass es für Hansi in Barcelona wirklich gut läuft, ist wohl nicht zu verleugnen. So lobte ihn erst vor wenigen Tagen der ehemalige Nationalspieler Thiago Alcántara (34) gegenüber dem spanischen Radiosender SER: "Wir sind sehr stolz auf das, was Hansi mit den Spielern geschaffen und aufrechterhalten hat." Auch Joan Laporta (62), der Präsident des FC Barcelona, hat nur Gutes über den Deutschen zu sagen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Trainer, den wir haben, er ist ein echter Profi. Er spricht klar und direkt und wir haben eine Siegermentalität. Flick sucht keine Ausreden und begnügt sich mit dem, was er hat. Er ist anspruchsvoll, er hat uns den neuen Schwung gegeben, den wir brauchen", zeigte sich der 62-Jährige bereits wenige Wochen nach Hansis Amtsantritt sehr zuversichtlich.

Im Mai 2024 wurde offiziell verkündet, dass der damals 59-Jährige in die Fußstapfen des Barca-Ex-Trainers Xavi Hernández tritt und der neue Cheftrainer wird. Für den ehemaligen Bundestrainer war es eine neue Chance, sich zu beweisen: Von 2019 bis 2021 trainierte er den FC Bayern und holte mit der Mannschaft einige Titel. Im Anschluss coachte er bis 2023 die deutsche Nationalmannschaft. Mit der Startelf blieb der große Erfolg aber aus. Nachdem das Team bei der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, wurden die Stimmen der Kritiker immer lauter, bis schließlich Hansis Ende als Bundestrainer bekannt gegeben wurde.

Getty Images Thiago Alcántara, Februar 2024

Getty Images Hansi Flick im April 2025

