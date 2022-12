Schon acht Monate: Betty Taube bestätigt ihre neue Liebe!

Betty Taube (28) will kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung machen! Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die Ehe der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin mit dem Fußballer Koray Günter (28) in die Brüche gegangen ist. Seitdem hatte es immer wieder Gerüchte um ihr Liebesleben gegeben. Auf Social Media zeigte sie sich zum Beispiel häufiger mit einem Mann namens Jeremy. Betty bestätigte nun zumindest, dass sie tatsächlich wieder in festen Händen ist!

"Bei mir in der Liebe läuft es gerade sehr gut. Ich bin vergeben seit diesem Jahr, das war das Gute", schwärmte die 28-Jährige im Interview mit RTL. Die beiden seien bereits seit acht Monaten ein Paar. Kennengelernt haben sich auf einer Veranstaltung. Nachdem sie ihren Auserwählten dort gesehen hatte, fragte sie ihre Freundinnen, ob sie wüssten, wer er sei. "Und habe dann sein Instagram-Profil rausgefunden", erinnerte sich Betty. Später hätten sie gegenseitig ihre Bilder gelikt und so Kontakt aufgebaut.

Vieles deutet darauf hin, dass Jeremy der neue Mann an Bettys Seite ist. Denn vor rund acht Monaten waren die ersten gemeinsamen Bilder der beiden aufgetaucht. Bisher hat sich die gebürtige Eberswalderin jedoch nicht persönlich dazu geäußert.

Instagram / jana.heinisch Betty Taube, Jeremy Nzerue und Jana Heinisch

ActionPress Betty Taube, Model

ActionPress Betty Taube im März 2022 in Berlin

