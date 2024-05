Wurde ein Sextape von NFL-Quarterback Will Levis geleakt?

Will Levis (24) ist eigentlich eines der Nachwuchstalente der NFL. Der Sportler ist nämlich Quarterback der Tennessee Titans. Doch nun macht er Schlagzeilen, auf die er sicher gerne verzichten würde. Im Netz soll nämlich derzeit ein Video kursieren, das Will zusammen mit seiner Ex-Freundin Gia Duddy im Schlafzimmer zeigt. Wie das Portal BlackSportsOnline berichtet, sei der private Clip aber nicht von den beiden selbst geleakt worden. Vielmehr soll es das Werk eines Hackers sein. Aktuell ist noch nicht geklärt, ob in dem Video tatsächlich Will und Gia zu sehen sind.

Auch sind die Umstände um diese Veröffentlichung derzeit noch unklar, allerdings spekuliert das Netz schon wild. So sind sich manche Fans von Will sicher, dass es sich um einen Racheakt handelt, weil er die Beziehung beendete. Die Trennung der beiden ist nämlich noch relativ frisch – erst Ende April war Schluss, angeblich, weil der US-Amerikaner sich auf seine Karriere in der NFL konzentrieren wolle. Gia und Will waren seit dem College ein Paar gewesen. Und das Singleleben fiel dem 24-Jährigen zu Beginn alles andere als leicht. "Es ist etwas, an das ich nicht gewöhnt bin. Ich war fast drei Jahre mit ihr zusammen, also ist es etwas, das ich immer noch versuche zu navigieren", erklärte er im Interview mit The Sun.

Will ist nicht der einzige NFL-Star, der in den vergangenen Wochen für kritische News sorgte. Vor allem der Kicker der Kansas City Chiefs, Harrison Butker (28), stand zuletzt heftig in der Kritik. Weil er bei einer Rede vor Studenten betonte, dass der "wichtigste Titel" einer Frau der einer Hausfrau und der Besuch einer Pride-Veranstaltung eine Todsünde sei, tobte das Netz. Nur wenige Tage später bezog der US-Amerikaner Stellung, von Reue war aber keine Spur. "Wenn nicht klar war, dass die zeitlosen katholischen Werte von vielen gehasst werden, dann ist es das jetzt", soll er sich bei einer Gala verteidigt haben.

Will Levis, NFL-Talent

Will Levis bei der Michael Rubin's Fanatics Super Bowl Party 2024

