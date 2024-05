Jason Kelce verrät: Ist er oder Ehefrau Kylie ordentlicher?

Jason Kelce (36) und seine Ehefrau Kylie Kelce (32) sind seit sechs Jahren miteinander verheiratet. In Sachen Haushalt scheinen die beiden mittlerweile ein eingespieltes Team zu sein. Dabei ist es wohl Kylie, die daheim den Überblick behält. "Kylie ist viel besser organisiert als ich", verrät Jason, wie Us Weekly berichtet. Deshalb überlasse der ehemalige Footballer seiner Partnerin auch alle diesbezüglichen Entscheidungen. "Ich höre einfach auf alles, was Kylie mir sagt", gibt der Sportler zu.

Mit Kylie scheint Jason die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Bereits beim ersten Date wusste der frühere Center der Philadelphia Eagles, dass die 31-Jährige etwas ganz Besonderes ist. "Ich werde die Weihnachtsfeier der Eagles im Jahr 2014 nie vergessen [...], wo sich mein Leben für immer verändern sollte. An diesem Abend lernte ich meine zukünftige Frau kennen. Ich erinnere mich noch an den Moment, als sie durch die Tür kam. Das erste Mal hat sich in meine Netzhaut eingebrannt", erklärte er laut People während einer Pressekonferenz im März unter Tränen. "Es war, als würde sie durch die Öffnung gleiten, eine Aura um sie herum. Dann fing sie an zu reden und ich dachte: 'Mann, so fühlt sich also Liebe an?' Sie war schön und klug, ernsthaft und doch verspielt. Ich wusste es sofort", fuhr Jason fort.

Aber auch Kylie findet regelmäßig liebevolle Worte für ihren Ehemann. Als Jason vor wenigen Monaten seinen Rücktritt vom Football verkündete, widmete sie ihrem Liebsten einen süßen Post auf Instagram. "Ich hole diesen Beitrag aus den Archiven, um diesem Mann zu seinem Ruhestand zu gratulieren. Deine mit Auszeichnungen gespickte 13-jährige Karriere ist das direkte Ergebnis deiner harten Arbeit, deiner Entschlossenheit und deines Durchhaltevermögens. Ich bin unheimlich stolz, deine Frau zu sein, und kann es kaum erwarten zu sehen, was du als Nächstes machst. Wie immer werden die Mädchen und ich dich bei jedem deiner Schritte anfeuern!", schrieb Kylie und teilte ein Foto, auf dem sie und Jason auf dem Footballfeld posieren.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Juli 2023

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

