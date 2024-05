Prinzessin Kate lässt Trooping-the-Colour-Probe ausfallen!

Am 15. Juni findet die alljährliche Militärparade Trooping the Colour anlässlich des Geburtstages von König Charles (75) statt. Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten laufen bereits auf Hochtouren! Schon in der kommenden Woche soll die große Generalprobe sein. In den vergangenen Wochen wurde bereits spekuliert, ob Prinzessin Kate (42) dieses Event für ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Krebsdiagnose nutzen wird. Jetzt steht fest: Die Trooping-the-Colour-Generalprobe wird ohne Kate stattfinden. Das bestätigte der Kensington-Palast, wie Mirror berichtet. Stattdessen wird die Frau von Prinz William (41) von Generalleutnant James Bucknall würdevoll vertreten werden. Ob sie am Tag des Ereignisses selbst da sein wird, steht bisher noch nicht fest.

Die Royal-Fans haben trotzdem Grund zur Freude – Charles lässt sich die Feierlichkeiten trotz Krebserkrankung nicht entgehen. Seiner Gesundheit zuliebe wird er allerdings einen Gang runterschalten. Auf den bisherigen Paraden – auch zu Lebzeiten von Queen Elizabeth (✝96) – ist der Monarch immer selbst auf einem Pferd geritten, das soll dieses Jahr anders sein. Wie OK! Magazine berichtet, soll Charles dieses Jahr aufgrund seiner Krebserkrankung in einer Kutsche sitzen. Nach intensivem Nachdenken seien der Buckingham Palace und Charles zu dem Entschluss gekommen, dass diese Variante die beste Lösung sei.

Erst vor wenigen Tagen gab ein Insider ein Update über Kates aktuellen Gesundheitszustand. Nachdem sie im März dieses Jahres bekannt gegeben hatte, an Krebs zu leiden, zeigte sie sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Seitdem erholt sich die dreifache Mutter im engsten Familienkreis und soll sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Ihr Plan scheint aufzugehen! "Es ist eine große Erleichterung, dass sie die Medikamente verträgt und es ihr tatsächlich viel besser geht", meint ein enger Freund der königlichen Familie gegenüber Vanity Fair.

Getty Images König Charles, 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Royal

