Suki Waterhouse teilt witzige Anekdote über das Mama-Sein!

Suki Waterhouse (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im März sind die Sängerin und ihr Partner Robert Pattinson (38) zum allerersten Mal Eltern geworden. Nun gewährt die Blondine einen privaten Einblick in ihren Alltag als frischgebackene Mama. "Wer hätte gedacht, dass die liebste Gute-Nacht-Geschichte des Babys das Rezeptbuch für die Heißluftfritteuse ist, das mir bei einer Show in North Carolina zugeworfen wurde", scherzt sie auf X und fügt hinzu: "Das macht einen wirklich nachdenklich."

Am 6. Oktober bekam die 32-Jährige während eines Auftritts im Charlotte Theater in North Carolina das besagte Rezeptbuch in die Hand gedrückt. Dabei zeigte sie sich bereits damals total begeistert von dem neuen Lesestoff. "Ich lese gerade mein Airfryer-Kochbuch, während wir auf dem Weg nach Austin sind", schwärmte die Beauty auf der Social-Media-Plattform und betonte: "Danke, dass ich mich in North Carolina so zu Hause fühle! Ich liebe euch, Leute."

Seit 2018 gehen Suki und Robert gemeinsam durchs Leben – und sind seither unzertrennlich. Im November 2023 hatte die Schauspielerin nach hartnäckigen Spekulationen erfreuliche Nachrichten bestätigt: Sie erwarteten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ende März war es dann so weit: Das Paar durfte seine erste Tochter auf der Welt begrüßen. Mit ihrem Familienleben halten sich die Neu-Mama seither allerdings eher bedeckt.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Paar

Getty Images Suki Waterhouse im Februar 2023

