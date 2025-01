Robert Pattinson und Suki sollen heimlich geheiratet haben

Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (33) sollen sich an Silvester auf einer karibischen Insel das Jawort gegeben haben. Ein Insider behauptet gegenüber dem Gossip-Account Deuxmoi, dass die Hochzeit in einem exklusiven Resort stattfand, bei dem die engsten Freunde und Familienmitglieder des Paares anwesend waren – darunter auch ihre zehn Monate alte Tochter. "Sie waren so niedlich und süß, ihr Baby war in einem wunderschönen kleinen Brautjungfernkleid dabei", berichtet die Quelle. Sowohl die Braut als auch der Bräutigam seien besonders freundlich gewesen und hätten den Tag sichtlich genossen. Ob die Gerüchte tatsächlich stimmen, wurde bisher von den beiden oder ihren Vertretern nicht offiziell bestätigt.

Erst im Dezember 2023 hatte eine Quelle dem Magazin People verraten, dass das Paar verlobt sei und beide es kaum erwarten können, zu heiraten. "Er ist so bereit. Seine Beziehung zu Suki ist unglaublich. Er fühlt sich sehr glücklich", betonte der Informant damals. Seit 2018 sind der Schauspieler und das Model ein Paar, ihre Beziehung bezeichnete Suki in einem früheren Interview schon als "eine Liebe, die wirklich rein ist."

Vor ihrer Beziehung mit Robert hatte die Sängerin schwierige Jahre, besonders nach ihrer Trennung von Bradley Cooper (50) im Jahr 2015. Das damals öffentlichkeitswirksame Liebes-Aus hinterließ Spuren, wie Suki in Interviews später offenbarte: "Es braucht Jahre, um sich von so etwas zu erholen." Sie verarbeitete ihre Gefühle durch Musik und beschrieb es als befreiend, ihre Verletzungen "ans Licht zu bringen". Heute scheint Suki nicht nur privat, sondern auch beruflich angekommen zu sein. Zwischen Coachella-Auftritten, Schauspielprojekten und dem Familienglück mit Robert und ihrer Tochter hat sie geschafft, was sie selbst einst für unmöglich hielt: eine Balance zwischen Karriere und einem erfüllten Privatleben.

Getty Images Sängerin Suki Waterhouse und Schauspieler Robert Pattinson

Getty Images Suki Waterhouse in London im Dezember 2023

