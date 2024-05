Ex-NBA-Spieler Drew Gordon (33) stirbt bei einem Autounfall!

Es gibt traurige Neuigkeiten aus der Sportwelt. Der ehemalige Basketballspieler Drew Gordon ist im Alter von nur 33 Jahren bei einem Autounfall in Portland gestorben. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Die schlimmen Nachrichten bestätigt sein Agent Calvin Andrews nun auf X: "Ruhe in Frieden, du großartiger Mann, Vater, Bruder, Allrounder und Basketballspieler, der als Spieler die Welt bereist hat. Meine Gebete gelten seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie. Ich bin so froh, dass ich im April in Portland in seiner Gegenwart sein konnte. Ich werde dich vermissen, Bruder. Schreckliche Nachrichten."

Auch die Denver Nuggets, das Team, bei dem sein Bruder Aaron Gordon derzeit unter Vertrag steht, trauert um den Basketballer. "Die Organisation der Denver Nuggets ist erschüttert über das tragische Ableben von Drew Gordon. Drew war viel zu jung, um diese Welt zu verlassen. Aber sein Vermächtnis wird für immer durch seine drei wunderbaren Kinder und all seine Lieben weiterleben", schreiben sie ebenfalls auf der Plattform.

Seit Bekanntwerden der tragischen News drücken viele Menschen ihre Anteilnahme aus. Unter anderem auch das Basketballteam der University of New Mexico, wo der Sportler gespielt hatte, als er aufs College gegangen war. "Wir sind untröstlich über den Tod von Drew Gordon. Er war ein zweifacher All-Conference-Forward und hat uns 2012 zum Mountain West Titel geführt." In einem weiteren Beitrag heißt es: "Euroleague Football schließt sich der weltweiten Basketballgemeinschaft an und trauert um Drew Gordon, der am Donnerstag verstorben ist. Unser tiefes Beileid an seine Familie und seine Angehörigen."

Instagram / xtragordonary32 Drew Gordon, US-amerikanischer Profisportler

Instagram / xtragordonary32 Drew Gordon im August 2023

