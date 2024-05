Millie Bobby Brown präsentiert ihren Ehering im Netz!

Millie Bobby Brown (20) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Die Schauspielerin und ihr Partner Jake Bongiovi (22) haben sich vor etwa einer Woche das Jawort gegeben – bestätigt wurden die erfreulichen News von Jakes Papa Jon Bon Jovi (62). In einem neuen Video auf Instagram zeigt die frischgebackene Ehegattin nun ganz beiläufig ihren funkelnden Ehering – und der glitzert, was das Zeug hält!

Der Clip zeigt Millie dabei, wie sie ihrer täglichen Abendroutine nachgeht. Sie putzt ihre Zähne, klebt sich lilafarbene Aknepflaster in Wölkchenform ins Gesicht und trägt eine Lippenmaske auf. Dabei trägt die frisch gebackene Ehefrau ein rosafarbenes Schlafshirt ihrer eigenen Modemarke. Immer wieder ist ihr neues Accessoire zu erkennen, das an ihrem linken Ringfinger prangt. Darüber trägt die "Enola Holmes"-Darstellerin nach wie vor ihren prunkvollen Verlobungsring. Dazu schreibt sie: "Get unready with me", was sinngemäß so viel wie "Mach dich mit mir bettfertig" bedeutet. In ihre Bildunterschrift tippt sie lediglich ein lilafarbenes Herz-Emoji ein.

Millie und Jake gehen bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Seine Verlobung gab das frisch vermählte Paar im April vergangenen Jahres im Netz bekannt. Aus ihrer Liebe machen die beiden kein Geheimnis. Immer wieder finden sie süße Worte füreinander und teilen diese auf Social Media. Anlässlich ihres dritten Jahrestages teilte Jake eine Story auf Instagram, in der er seinem Schatz folgende Botschaft überbrachte: "Drei Jahre Glück. Ich liebe dich, beste Freundin. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ich liebe dich so sehr, drei Jahre."

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

