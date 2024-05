Pietro Lombardi dankt Dieter Bohlen für 13 Jahre Loyalität

Die beiden bringt so schnell niemand auseinander! Pietro Lombardi (31) und Dieter Bohlen (70) kennen sich schon seit 2011. Der Sänger wurde Sieger der Talentshow Deutschland sucht den Superstar. Seitdem lässt der Poptitan seinen Schützling nicht mehr aus den Augen und unterstützt ihn, wo er kann. Dafür bedankt sich Pietro jetzt in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story, wo seine Follower fragen, wie Dieter privat so drauf ist. Daraufhin teilt der DSDS-Sieger ein altes gemeinsames Bild und liebevolle Worte: "Er kennt und weiß alles von mir, und ich denke, ich auch von ihm. Ich weiß, ich werde für immer an Dieters Seite stehen, in guten wie auch in schlechten Tagen, denn das macht eine echte Freundschaft aus."

Ihre Zusammenarbeit hat die beiden zusammengeschweißt. Dass Pietro eine wichtige Rolle im Leben von Dieter spielt, erklärt der 31-Jährige auf der Plattform: "Auch bei DSDS hat er mir damals gesagt: 'Egal wann, sollte ich jemals zurück zu DSDS kommen, dann nur mit dir. Wenn du nicht mehr Juror bist, bin ich auch keiner mehr'". Die Fernsehberühmtheit schwärmt von seinem Mentor: "Wir lieben uns einfach und kennen uns perfekt." Dieter veröffentlichte den süßen Post von Pietro ebenfalls in seiner Instagram-Story.

Immer wieder steht das Duo gemeinsam vor der Kamera. 2019 und 2020 hatte Dieter gemeinsam mit seinem Schützling und zwei weiteren Juroren die DSDS-Jury gebildet – die Zuschauer hatten sich über viele herzliche Momente der beiden gefreut. Der Musikproduzent setzte 2022 für eine Staffel als Juror aus. Für sein Comeback hielt er sein Wort gegenüber Pietro und kam gemeinsam mit ihm im folgenden Jahr als Jury-Team zur Show zurück. Und auch dieses Jahr können sich die Zuschauer über lustige Momente mit den beiden freuen: Die diesjährige Jury besteht aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Loredana Zefi und Beatrice Egli (35).

Instagram / pietrolombardi Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

