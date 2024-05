Während der Tour: Matthias Reim muss einen Auftritt absagen!

Nachdem Matthias Reim (66) erst kürzlich verkündet hatte, nach seiner Tour eine Bühnenpause einzulegen, folgt für seine Fans jetzt eine weitere schlechte Nachricht: Der Schlagerstar muss eines seiner Konzerte absagen! "Aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung kann das Konzert von Matthias Reim am 31.05.2024 in Spremberg leider nicht wie geplant stattfinden", heißt es auf seinem offiziellen Instagram-Account. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge – ein Ersatztermin wurde bereits gefunden. Sein geplanter Open-Air-Auftritt findet einen knappen Monat später statt, am 28.06.2024. Und auch seine geplanten Shows am kommenden Freitag und Samstag sollen wie gehabt über die Bühne gehen.

Auf seiner Tour lässt Matthias es jetzt noch mal ordentlich krachen, bevor er sich zunächst vom Showbusiness verabschiedet. Doch was sind die Beweggründe hinter seiner Pause? "Ich erlebe noch einmal massiv Familienglück, Vaterglück und habe meine Einstellung verändert", erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der "Verdammt, ich lieb' dich"-Interpret wurde im März Vater seines siebten Kindes – einer Tochter. "Ich bin oft zu Hause, unternehme viel mit meiner kleinen Tochter und liebe es, in ihrer Gegenwart zu sein", schwärmte er.

Daher möchte der Sänger sein wildes Tourleben von früher erst einmal hinter sich lassen. Und für seine Pause hat Matthias auch schon einen ganz bestimmten Rückzugsort ausgesucht: sein Ferienhaus am Comer See in Italien. Und was plant er dort zu tun? "Essen gehen, am Abend im Garten grillen, am Pool abhängen oder mit dem Boot die Gegend erkunden. Ich will das alles erleben. Danach kann es von mir aus wieder heftig weitergehen", erzählte er.

