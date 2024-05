Werden O.J. Simpsons Schulden wegen Steuern nicht bezahlt?

O.J. Simpson (✝76) schuldete den Familien der verstorbenen Nicole Brown (✝35) und Ron Goldman bis zu seinem Tod eine Entschädigung in Millionenhöhe. Sein Anwalt soll die Angehörigen bereits um ein Treffen gebeten haben, um zu klären, wie nun mit dem Geld umgegangen werden soll. Dabei könnte der Auszahlung doch etwas im Wege stehen. Malcolm LaVergne erklärt gegenüber TMZ, dass er sich vorgenommen habe, die Schulden zu bezahlen, doch das sogenannte Steuerpfandrecht könnte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Das bedeutet, dass aktuell wohl noch unbezahlte Steuern offen sind, die zunächst bezahlt werden müssen. So könnte es kommen, dass von dem Nachlass am Ende nichts mehr übrig ist, um O.J.s Schulden zu begleichen.

Vergangenen Monat habe Malcolm die Familien der beiden Verstorbenen zu sich in sein Büro in Las Vegas eingeladen, um den Nachlass so transparent wie möglich zu besprechen. Rons Familie sei auch erschienen, aber von Nicoles Vertretern sei keiner gekommen. Aktuell könne noch nicht gesagt werden, ob und wann in dem Vorgang eine endgültige Entscheidung fallen werde. Obwohl O.J. in dem Mordprozess in den 90ern freigesprochen wurde, soll er den beiden Familien rund 30 Millionen Euro schulden. Sein Testament besagt aber, dass seine Nachkommen mit den Schulden nicht belastet werden sollen. Bis diese Sache geklärt ist, wird sicher noch einiges an Zeit verstreichen.

O.J. starb im April dieses Jahres, nachdem er zuvor gegen Prostatakrebs gekämpft hatte. Das verkündete seine Familie selbst via X. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs", hieß es in dem Statement. Zeit seines Lebens galt der ehemalige NFL-Profi als kontrovers. Vor allem der Prozess um den Tod von Nicole und Ron, in dem der Sportler als Hauptverdächtiger auf der Anklagebank gesessen hatte, hatte dafür gesorgt, dass er in Verruf geraten war.

Getty Images O.J. Simpson, 2013

Getty Images O.J. Simpson golft

