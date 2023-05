Kommt es nach Schwedens Sieg beim ESC zu einer ABBA-Reunion?

Es könnte ein Stück Musikgeschichte geschrieben werden! Vergangenen Samstag fand der alljährliche Eurovision Song Contest in Liverpool statt. Die Gewinnerin des Wettbewerbs war Loreen (39), die mit ihrem Lied "Tattoo" die Jury und das Publikum überzeugen konnte. Durch ihren Sieg wird nächstes Jahr Schweden der Gastgeber des Spektakels sein. Bei einigen Fans läuten daher jetzt die Alarmglocken und fragen sich: Wird es eine Reunion von ABBA geben?

Dies berichtete zumindest ein Insider. "Nachdem Schweden gewonnen hat, werden die Leute ihr Geld auf eine ABBA-Reunion setzen. Sie haben den Eurovision Song Contest im April 1974 in Brighton gewonnen und nächstes Jahr ist das 50. Jubiläum", erklärte die Quelle gegenüber The Sun. Das Publikum will seine Lieblinge unbedingt wieder gemeinsam auf der Bühne sehen: "Selbst wenn mithilfe von ABBA-Archivdateien eine Hologramm-Show gemacht wird – die Fans wollen das unbedingt."

Die Popgruppe gilt heute noch als eine der erfolgreichsten Bands überhaupt. 1972 kamen die vier Musiker Agnetha Fältskognun (73), Björn Ulvaeus (78), Benny Andersson (76) und Anni-Frid Lyngstad (77) zusammen – zwei Jahre später traten sie mit "Waterloo" beim ESC auf und wurden Erster. Anschließend katapultierte es ABBA an die Weltspitze, wo sie Jahrzehnte nach ihrer Trennung immer noch stehen.

Anzeige

Getty Images Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskognun und Björn Ulvaeus

Anzeige

Getty Images Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad and Björn Ulvaeus von ABBA

Anzeige

Getty Images ABBA beim ESC 1974

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de