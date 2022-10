Schwere Augenerkrankung: Judi Dench kann kaum noch sehen

Judi Dench (87) gewährt einen tiefen Blick in ihr Privatleben! Die britische Schauspielerin gilt als absolute Hollywoodlegende. Viele werden die Film- und Theaterdarstellerin vor allem durch ihre Rolle als M in zahlreichen James Bond-Verfilmungen kennen. Und auch im hohen Alter steht die Engländerin immer noch vor der Kamera – komme, was wolle! Das scheint sie ziemlich ernst zu nehmen. Aufgrund einer schweren Augenerkrankung kann Judi nämlich eigentlich kaum noch lesen und schreiben!

Wie The Sun nun berichtete, wird Judi schon bald mit dem Dokumentarfilmer Louis Theroux über ihre fortgeschrittene Makuladegeneration sprechen. Dabei handelt es sich um eine altersbedingte Augenerkrankung, bei der Sehzellen in der Netzhautmitte zugrunde gehen. "Ich mache im Moment nicht viel, weil ich nicht mehr sehen kann. Es ist schlimm", erklärte sie dem Journalisten und fügte hinzu, dass sie ihre Karriere deshalb jedoch nicht an den Nagel hängen will: "Ich will mich nicht zur Ruhe setzen."

Vielmehr will sich Judi mit ihrem Schicksal zufriedengeben und ihre Erkrankung in ihren Alltag integrieren. "Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Also wenn jemand zu mir sagt: 'Das ist dein Text...' Und dann kann ich das", erklärte die Oscar-Gewinnerin entschieden! Und auch als sie den Teller bei ihrem letzten Restaurantbesuch nicht mehr sehen konnte, reichte ihr Partner David Mills ihr einfach etwas auf einer Gabel. "Und so habe ich dann gegessen", erklärte sie.

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

Getty Images Judi Dench bei den Oscars in Hollywood, März 2022

Getty Images Judi Dench bei den 71. Academy Awards 1999

