Glück gefunden? Richard Lugner und Simone haben geheiratet

Richard Lugner (91) ist unter der Haube – zum sechsten Mal. Am 1. Juni ist der große Tag für den Bauunternehmer und seine Simone Reiländer alias Bienchen gekommen: In der österreichischen Hauptstadt wird Hochzeit gefeiert und das nicht zu knapp. Wie Bild berichtet, besiegelt das Paar seinen Bund der Ehe vor der Standesbeamtin mit einem schicken Weißgold-Ring – es ist bereits ihr zweiter Anlauf. Um etwa 14 Uhr schließen Richard und Simone ihr Versprechen mit einem Kuss. Immer mit dabei, die Kameras der österreichischen Presse. Nach der Zeremonie wartet ein Oldtimer-Cabrio vor dem Rathaus auf das Brautpaar und bringt die beiden zum luxuriösen Palais Auersperg. Dass Simone die Richtige ist, weiß der Unternehmer genau: "Davon bin ich überzeugt, weil wir uns einfach sehr gut verstehen und auch berufliche Überschneidungen haben. Folglich muss die Hochzeit funktionieren."

Ganz perfekt ist die Feier aber nicht. Schon bevor es losgeht, regnet es ordentlich. Und auch Simone ist nicht ganz zufrieden. Auch die Frage einer Journalistin, ob sie sich den Tag so vorgestellt habe, zögert sie und meint: "Nein. Ich habe ihn mir grundsätzlich ganz anders vorgestellt. Nämlich am Strand und nur mit ganz wenig Leuten. [...] Ich habe es mir ohne Medien vorgestellt." Gefeiert wir die Hochzeit trotzdem groß. Lediglich die Hochzeitsnacht wird Simone nur kurz mit ihrem Gatten verbringen. Nach Erfüllung der ehelichen Pflicht schläft dieser nämlich auswärts: "Ich schnarche sehr laut und das erträgt Simone nicht. Zum Schlafen gehen wir dann in getrennte Zimmer – wie daheim auch."

Unter den Gästen auf der Hochzeit war auch eine von Richards früheren Ehefrauen. Denn Christina Lugner (58), besser bekannt als Mausi, darf ebenfalls mitfeiern und das sogar zusammen mit ihrem neuen Partner Ernst Prost. Das Ex-Paar scheint sich noch gut zu verstehen, nur dass Christina und Ernst schwer verliebt sind, war anfänglich befremdlich für den 91-Jährigen. Auf der Feier gibt es aber keine Einschränkungen für seine Verflossene: "Bei der Hochzeit dürfen sie so viel busseln, wie sie wollen. Es gibt keine Benimmregeln."

Anzeige Anzeige

Andreas Lepsi / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner und ihr Ex-Mann Richard Lugner, 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Richard und Simones Hochzeit? Toll, das klingt sehr romantisch. Na ja, ich habe etwas mehr erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de